Новые вызовы для евро

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Доллар и евро продолжают яркое противостояние на международном валютном рынке. Если сравнивать экономики США и Европы, то Америка на данный момент демонстрирует относительно стабильный рост благодаря устойчивому потребительскому спросу и сильному рынку труда.Однако из минусов стоит отметить серьезный уровень инфляции и более высокие процентные ставки, чем в Европе. Однако экономика еврозоны сталкивается с еще более серьезными проблемами. Энергетический кризис, вызванный снижением поставок газа, особенно из России, замедляет промышленное производство в большинстве стран Европы. Германия, основной локомотив экономики ЕС, находится в рецессии в сфере промышленности. Высокая инфляция и слабый потребительский спрос также оказывают давление на еврозону. ЕС в целом выглядит более уязвимо перед глобальными вызовами, чем их американские коллеги.Что касается дальнейших перспектив валютной пары евро/доллар, то стоит обратиться непосредственно к графикам и техническому анализу. Сейчас ключевым уровнем раздела покупок и продаж является отметка 1,092. Пока цена находится выше, есть неплохая возможность закрыть цели на рост до уровня 1,139.
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Доллар и евро продолжают яркое противостояние на международном валютном рынке. Если сравнивать экономики США и Европы, то Америка на данный момент демонстрирует относительно стабильный рост благодаря устойчивому потребительскому спросу и сильному рынку труда.Однако из минусов стоит отметить серьезный уровень инфляции и более высокие процентные ставки, чем в Европе.
Однако экономика еврозоны сталкивается с еще более серьезными проблемами. Энергетический кризис, вызванный снижением поставок газа, особенно из России, замедляет промышленное производство в большинстве стран Европы. Германия, основной локомотив экономики ЕС, находится в рецессии в сфере промышленности. Высокая инфляция и слабый потребительский спрос также оказывают давление на еврозону. ЕС в целом выглядит более уязвимо перед глобальными вызовами, чем их американские коллеги.
Что касается дальнейших перспектив валютной пары евро/доллар, то стоит обратиться непосредственно к графикам и техническому анализу. Сейчас ключевым уровнем раздела покупок и продаж является отметка 1,092. Пока цена находится выше, есть неплохая возможность закрыть цели на рост до уровня 1,139.
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