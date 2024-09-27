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Новые вызовы для евро - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Новые вызовы для евро
Новые вызовы для евро - 27.09.2024, ПРАЙМ
Новые вызовы для евро
Доллар и евро продолжают яркое противостояние на международном валютном рынке. Если сравнивать экономики США и Европы, то Америка на данный момент демонстрирует | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T09:51+0300
2024-09-27T09:51+0300
мнения аналитиков
доллар
евро
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Доллар и евро продолжают яркое противостояние на международном валютном рынке. Если сравнивать экономики США и Европы, то Америка на данный момент демонстрирует относительно стабильный рост благодаря устойчивому потребительскому спросу и сильному рынку труда.Однако из минусов стоит отметить серьезный уровень инфляции и более высокие процентные ставки, чем в Европе. Однако экономика еврозоны сталкивается с еще более серьезными проблемами. Энергетический кризис, вызванный снижением поставок газа, особенно из России, замедляет промышленное производство в большинстве стран Европы. Германия, основной локомотив экономики ЕС, находится в рецессии в сфере промышленности. Высокая инфляция и слабый потребительский спрос также оказывают давление на еврозону. ЕС в целом выглядит более уязвимо перед глобальными вызовами, чем их американские коллеги.Что касается дальнейших перспектив валютной пары евро/доллар, то стоит обратиться непосредственно к графикам и техническому анализу. Сейчас ключевым уровнем раздела покупок и продаж является отметка 1,092. Пока цена находится выше, есть неплохая возможность закрыть цели на рост до уровня 1,139.
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Олег Калманович
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Олег Калманович
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, доллар, евро
Мнения аналитиков, доллар, евро
09:51 27.09.2024
 

Новые вызовы для евро

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Доллар и евро продолжают яркое противостояние на международном валютном рынке. Если сравнивать экономики США и Европы, то Америка на данный момент демонстрирует относительно стабильный рост благодаря устойчивому потребительскому спросу и сильному рынку труда.Однако из минусов стоит отметить серьезный уровень инфляции и более высокие процентные ставки, чем в Европе.
Однако экономика еврозоны сталкивается с еще более серьезными проблемами. Энергетический кризис, вызванный снижением поставок газа, особенно из России, замедляет промышленное производство в большинстве стран Европы. Германия, основной локомотив экономики ЕС, находится в рецессии в сфере промышленности. Высокая инфляция и слабый потребительский спрос также оказывают давление на еврозону. ЕС в целом выглядит более уязвимо перед глобальными вызовами, чем их американские коллеги.
Что касается дальнейших перспектив валютной пары евро/доллар, то стоит обратиться непосредственно к графикам и техническому анализу. Сейчас ключевым уровнем раздела покупок и продаж является отметка 1,092. Пока цена находится выше, есть неплохая возможность закрыть цели на рост до уровня 1,139.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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