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СМИ: Индия не будет покупать сжиженный газ с "Арктик СПГ 2"

СМИ: Индия не будет покупать сжиженный газ с "Арктик СПГ 2" - 27.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: Индия не будет покупать сжиженный газ с "Арктик СПГ 2"

Индия не будет покупать сжиженный природный газ (СПГ), произведенный в рамках проекта "Арктик СПГ 2", передаёт агентство Рейтер со ссылкой на секретаря... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:07+0300

2024-09-27T12:07+0300

2024-09-27T12:07+0300

энергетика

россия

индия

арктик спг 2

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Индия не будет покупать сжиженный природный газ (СПГ), произведенный в рамках проекта "Арктик СПГ 2", передаёт агентство Рейтер со ссылкой на секретаря министерства нефти и газа страны Панкаджа Джайна. "Мы не будем покупать с "Арктик СПГ 2". Мы не покупаем никаких подсанкционных товаров. То, что находится под масштабными санкциями, мы не будем трогать", - заявил журналистам Джайн. Министерство финансов США в начале сентября ввело санкции в отношении двух судоходных индийских компаний, которые обвиняются в связи с "Арктик СПГ 2". Минфин США в ноябре 2023 года внес в санкционный список ООО "Арктик СПГ 2" – дочернюю компанию "Новатэка". Западные СМИ в декабре со ссылкой на источники сообщали, что "Новатэк" объявил покупателям СПГ с проекта о форс-мажоре. "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей производства сжиженного природного газа (СПГ) мощностью по 6,6 миллиона тонн в год. Первый сжиженный газ на заводе был получен в декабре. О старте коммерческих поставок пока не сообщалось.

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россия, индия, арктик спг 2