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Стали известны сроки выхода Glencore из капитала "Русснефти"
Стали известны сроки выхода Glencore из капитала "Русснефти" - 27.09.2024, ПРАЙМ
Стали известны сроки выхода Glencore из капитала "Русснефти"
Сделка по выходу швейцарской Glencore из капитала "Русснефти" будет финализирована до конца этого года, остался технический момент, сообщил журналистам глава... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:06+0300
2024-09-27T13:06+0300
2024-09-27T13:06+0300
экономика
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сделка по выходу швейцарской Glencore из капитала "Русснефти" будет финализирована до конца этого года, остался технический момент, сообщил журналистам глава российской компании Евгений Толочек на полях Российской энергонедели. "Уже. Продажа доли на завершающей стадии. Можно сказать, что уже завершена, у нас технический момент остался", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках завершении выхода Glencore из капитала компании. Отвечая на вопрос, когда сделка полностью завершится, он сказал: "Надеюсь, до конца года". "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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русснефть, glencore
Экономика, Русснефть, Glencore
Стали известны сроки выхода Glencore из капитала "Русснефти"
Сделка по выходу Glencore из капитала "Русснефти" будет закрыта до конца года
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сделка по выходу швейцарской Glencore из капитала "Русснефти" будет финализирована до конца этого года, остался технический момент, сообщил журналистам глава российской компании Евгений Толочек на полях Российской энергонедели.
"Уже. Продажа доли на завершающей стадии. Можно сказать, что уже завершена, у нас технический момент остался", - сказал он, отвечая на вопрос о сроках завершении выхода Glencore из капитала компании.
Отвечая на вопрос, когда сделка полностью завершится, он сказал: "Надеюсь, до конца года".
"Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных районах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.