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В Минцифрах рассказали о сотрудничестве стран БРИКС в развитии ИИ - 27.09.2024, ПРАЙМ
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В Минцифрах рассказали о сотрудничестве стран БРИКС в развитии ИИ
В Минцифрах рассказали о сотрудничестве стран БРИКС в развитии ИИ - 27.09.2024, ПРАЙМ
В Минцифрах рассказали о сотрудничестве стран БРИКС в развитии ИИ
Страны БРИКС будут взаимодействовать в развитии цифровой инфраструктуры для доступности интернета, искусственного интеллекта, квантовых технологий, сообщил... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T16:13+0300
2024-09-27T16:13+0300
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КАЗАНЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС будут взаимодействовать в развитии цифровой инфраструктуры для доступности интернета, искусственного интеллекта, квантовых технологий, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. "Мы обсудили три направления сотрудничества, они обозначены как приоритетные. Это развитие цифровой инфраструктуры. Имеется в виду, прежде всего, обеспечение доступности интернета на удалённых территориях… Здесь ключевое - это развитие спутниковых технологий, потому что строить оптику можно, но это очень дорого и экономически не всегда эффективно. Многие страны говорили о важности развития низкоорбитальных группировок", - сказал Шадаев журналистам по итогам встречи министров связи стран БРИКС. Также, по словам российского министра, обсуждалась необходимость подключения школ к интернету, поскольку школы - это точки роста и основа повышения цифровой грамотности. Шадаев отметил, что в России этот вопрос решён: в 2022 году все школы были подключены к интернету. Небольшой процент имеют спутниковый доступ, остальные - скоростное подключение, в основном по оптоволоконному соединению. При этом министр подчеркнул важность не только хорошего интернета в школах, но и подготовленных преподавателей. Третье из обсужденных направлений, по информации Шадаева, - это искусственный интеллект. "Понятно, что это критическая технология, новый уровень конкурентной борьбы. Те страны, которые не имеют таких технологий, скорее всего, будут сильно ограничены в темпах развития. В России у нас две больших языковых модели, это очень хороший результат. В принципе хорошие наработки, мы активно их внедряем. Все договорились, что здесь нужно взаимодействовать, делиться наработками, знаниями", - пояснил он. Министр отметил, что отдельный вызов, связанный с искусственным интеллектом, - все, что касается защиты прав и свобод гражданина, поскольку новые возможности порождают новые риски, например, связанные с занятостью населения, раскрытием персональных данных и так далее. "Мы сегодня отдельно обсуждали, что действительно есть такие технологии, чуть более перспективные с точки зрения получения практических результатов. Это квантовые вычисления, квантовые криптографии, сенсоры. Это тоже новый технологический уклад. Здесь тоже мы договорились, что будем взаимодействовать", - добавил Шадаев.
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россия, брикс, ии, минцифры
РОССИЯ, БРИКС, ИИ, Минцифры
16:13 27.09.2024
 
В Минцифрах рассказали о сотрудничестве стран БРИКС в развитии ИИ

Шадаев: страны БРИКС будут сотрудничать в развитии ИИ, квантовых технологий

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС
Флаги стран-участниц БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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КАЗАНЬ, 27 сен - ПРАЙМ. Страны БРИКС будут взаимодействовать в развитии цифровой инфраструктуры для доступности интернета, искусственного интеллекта, квантовых технологий, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
"Мы обсудили три направления сотрудничества, они обозначены как приоритетные. Это развитие цифровой инфраструктуры. Имеется в виду, прежде всего, обеспечение доступности интернета на удалённых территориях… Здесь ключевое - это развитие спутниковых технологий, потому что строить оптику можно, но это очень дорого и экономически не всегда эффективно. Многие страны говорили о важности развития низкоорбитальных группировок", - сказал Шадаев журналистам по итогам встречи министров связи стран БРИКС.
Также, по словам российского министра, обсуждалась необходимость подключения школ к интернету, поскольку школы - это точки роста и основа повышения цифровой грамотности. Шадаев отметил, что в России этот вопрос решён: в 2022 году все школы были подключены к интернету. Небольшой процент имеют спутниковый доступ, остальные - скоростное подключение, в основном по оптоволоконному соединению. При этом министр подчеркнул важность не только хорошего интернета в школах, но и подготовленных преподавателей.
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Третье из обсужденных направлений, по информации Шадаева, - это искусственный интеллект.
"Понятно, что это критическая технология, новый уровень конкурентной борьбы. Те страны, которые не имеют таких технологий, скорее всего, будут сильно ограничены в темпах развития. В России у нас две больших языковых модели, это очень хороший результат. В принципе хорошие наработки, мы активно их внедряем. Все договорились, что здесь нужно взаимодействовать, делиться наработками, знаниями", - пояснил он.
Министр отметил, что отдельный вызов, связанный с искусственным интеллектом, - все, что касается защиты прав и свобод гражданина, поскольку новые возможности порождают новые риски, например, связанные с занятостью населения, раскрытием персональных данных и так далее.
"Мы сегодня отдельно обсуждали, что действительно есть такие технологии, чуть более перспективные с точки зрения получения практических результатов. Это квантовые вычисления, квантовые криптографии, сенсоры. Это тоже новый технологический уклад. Здесь тоже мы договорились, что будем взаимодействовать", - добавил Шадаев.
 
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