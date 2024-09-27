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Индекс нефти СПбМТСБ получил предварительную положительную оценку ЦБ - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Индекс нефти СПбМТСБ получил предварительную положительную оценку ЦБ
Индекс нефти СПбМТСБ получил предварительную положительную оценку ЦБ - 27.09.2024, ПРАЙМ
Индекс нефти СПбМТСБ получил предварительную положительную оценку ЦБ
Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) получила предварительное положительное заключение от ЦБ РФ по поводу своего индекса нефти, и... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:44+0300
2024-09-27T11:44+0300
энергетика
россия
спбмтсб
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) получила предварительное положительное заключение от ЦБ РФ по поводу своего индекса нефти, и готовится к 1 января защитить его перед Минфином, сообщил журналистам президент биржи Игорь Артемьев в кулуарах Российской энергетической недели. Накануне замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин, вероятно, откажется от котировки СПбМТСБ при расчете налогов - ведомство пока не видит прогресса в ее репрезентативности. "Мы получили предварительное - правда не окончательное - положительное заключение Банка России и вынесли, как полагается по процедуре, этот документ на биржевой комитет, где ФАС и все регуляторы будут обсуждать методику", - сказал Артемьев. Он подчеркнул, что биржа с уважением отнесется к любому решению правительства и Минфина и готова дорабатывать индекс по рекомендациям министерства. "Но мы делаем так сейчас, как мне кажется, все для того, чтобы 1 января мы были готовы защищаться перед Минфином и доказывать, что это хороший индекс", - заключил он. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, спбмтсб
Энергетика, РОССИЯ, СПбМТСБ
11:44 27.09.2024
 
Индекс нефти СПбМТСБ получил предварительную положительную оценку ЦБ

Артемьев: индекс нефти СПбМТСБ получил предварительную положительную оценку ЦБ

© Фото : Пресс-служба СПбМТСБСанкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа
Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© Фото : Пресс-служба СПбМТСБ
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) получила предварительное положительное заключение от ЦБ РФ по поводу своего индекса нефти, и готовится к 1 января защитить его перед Минфином, сообщил журналистам президент биржи Игорь Артемьев в кулуарах Российской энергетической недели.
Накануне замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин, вероятно, откажется от котировки СПбМТСБ при расчете налогов - ведомство пока не видит прогресса в ее репрезентативности.
"Мы получили предварительное - правда не окончательное - положительное заключение Банка России и вынесли, как полагается по процедуре, этот документ на биржевой комитет, где ФАС и все регуляторы будут обсуждать методику", - сказал Артемьев.
Он подчеркнул, что биржа с уважением отнесется к любому решению правительства и Минфина и готова дорабатывать индекс по рекомендациям министерства. "Но мы делаем так сейчас, как мне кажется, все для того, чтобы 1 января мы были готовы защищаться перед Минфином и доказывать, что это хороший индекс", - заключил он.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯСПбМТСБ
 
 
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