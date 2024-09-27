https://1prime.ru/20240927/ipoteka-851833559.html

В ВТБ раскрыли, когда стоит ждать "потепления" на рынке ипотеки в России

В ВТБ раскрыли, когда стоит ждать "потепления" на рынке ипотеки в России - 27.09.2024, ПРАЙМ

В ВТБ раскрыли, когда стоит ждать "потепления" на рынке ипотеки в России

Объем выдачи ипотеки в России во втором полугодии 2024 года может составить около 2,3 триллиона рублей, что в 1,5 раза ниже показателя второго полугодия 2023... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T16:34+0300

2024-09-27T16:34+0300

2024-09-27T16:34+0300

россия

ипотека

втб

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851276744_0:152:3370:2048_1920x0_80_0_0_481e5d2a1a932c499afbf728b216233f.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в России во втором полугодии 2024 года может составить около 2,3 триллиона рублей, что в 1,5 раза ниже показателя второго полугодия 2023 года, а "потепления" в этой сфере стоит ждать не раньше 2026 года, такой прогноз дает второй по размерам российский банк ВТБ. "Во втором полугодии выдача ипотеки в России снизится в 1,5 раза. Из-за экстра-высоких ставок и ужесточившейся господдержки во втором полугодии рынок ипотеки серьезно охладится. По оценке ВТБ, за это время объем выдач в целом по России может составить около 2,3 триллиона рублей, что будет почти на 20% ниже результата первого полугодия текущего года и на 50% - второго полугодия 2023 года", - говорится в сообщении кредитной организации. В первом полугодии 2024 года, как отмечает ВТБ, российские банки предоставили клиентам на покупку недвижимости более 2,85 триллиона рублей. Банк указал, что несмотря на полноценно заработавшие меры ЦБ по охлаждению рынка и поэтапное повышение рыночных ставок этот результат оказался всего на 6% ниже по сравнению с январем-июнем 2023 года. Поясняется, что такая динамика связана с разогнавшимся спросом из-за завершения универсальной госпрограммы и старых условий семейной ипотеки. Кредитная организация отмечает, что с начала второго полугодия спрос на жилищные кредиты ожидаемо стал замедляться. По его итогам рынок покажет существенное сокращение продаж, даже несмотря на традиционное повышение активности заемщиков в конце года. "Кроме ужесточившейся господдержки, серьезное давление на спрос будут оказывать экстра-высокие рыночные ставки: в сентябре они обновили максимум с 2018 года – 21% годовых, и, с учетом сигналов ЦБ о возможном дальнейшем ужесточении политики, вероятно, это не предел. Впрочем, на рыночную ипотеку во втором полугодии будет приходиться достаточная существенная доля – около 44% в общем объеме выдач. Еще порядка 46% займет семейная ипотека, оставшуюся часть - IT, дальневосточная и арктическая госпрограммы", - приводит пресс-служба слова начальника управления "Ипотечное кредитование" ВТБ Сергея Бабина. В целом по итогам 2024 года ВТБ прогнозирует продажи ипотеки на уровне 5,1-5,2 триллиона рублей. Это будет более чем на треть ниже, чем в рекордном прошлом году. Фактически рынок вернется к результату 2022 года, когда объем выдач жилищных кредитов составил порядка 4,8 триллиона рублей. "Ситуация на рынке ипотеки в этом году переменчива, как погода в горах Кавказа: после аномальной жары резко ударили заморозки. В следующем году холода усилятся. "Потепления", по нашему прогнозу, стоит ждать только в 2026 году", - добавил Бабин.

https://1prime.ru/20240926/ipoteka-851807605.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, втб