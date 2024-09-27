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Новым премьером Японии станет Сигэру Исиба

Новым премьером Японии станет Сигэру Исиба - 27.09.2024, ПРАЙМ

Новым премьером Японии станет Сигэру Исиба

Правящую в Японии Либерально-демократическую партию (ЛДП) возглавит бывший министр обороны Сигэру Исиба, он избран по итогам второго тура голосования... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T09:33+0300

2024-09-27T09:33+0300

2024-09-27T09:43+0300

япония

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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Правящую в Японии Либерально-демократическую партию (ЛДП) возглавит бывший министр обороны Сигэру Исиба, он избран по итогам второго тура голосования. Соответственно, Исиба также станет новым премьер-министром страны.По итогам первого тура 67-летний Исиба заручился поддержкой 154 делегатов. Во втором туре его соперником стала 63-летняя Санаэ Такаити, получившая 181 голос.Исиба получил по итогам второго тура 215 из 415 голосов, а Такаити - 194.Первого октября состоится внеочередное заседание парламента Японии, на котором лидер ЛДП ожидаемо станет и новым главой правительства страны.

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