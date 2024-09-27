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Кабмин освободил регионы от погашения 2/3 долгов по бюджетным кредитам
Кабмин освободил регионы от погашения 2/3 долгов по бюджетным кредитам - 27.09.2024, ПРАЙМ
Кабмин освободил регионы от погашения 2/3 долгов по бюджетным кредитам
Правительство РФ освободило регионы от погашения в 2024 году части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, задолженность спишется в 2025 году,... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:28+0300
2024-09-27T10:28+0300
2024-09-27T10:28+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ освободило регионы от погашения в 2024 году части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, задолженность спишется в 2025 году, соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. "Регионы будут освобождены от погашения в 2024 году двух третей реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, указанная задолженность списывается в 2025 году", - говорится в сообщении. Как напомнили в кабмине, данное решение принято по указанию президента. Во время оглашения послания Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин отметил, что считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов, и предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам. В свою очередь глава кабмина, представляя в апреле отчёт о работе правительства в Госдуме, уточнил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи, в том числе по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей.
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россия, правительство
Экономика, РОССИЯ, правительство
Кабмин освободил регионы от погашения 2/3 долгов по бюджетным кредитам
Кабмин освободил регионы от погашения в 2024 году 2/3 долгов по бюджетным кредитам
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Правительство РФ освободило регионы от погашения в 2024 году части реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, задолженность спишется в 2025 году, соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.
"Регионы будут освобождены от погашения в 2024 году двух третей реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам. Согласно постановлению, подписанному председателем правительства Михаилом Мишустиным, указанная задолженность списывается в 2025 году", - говорится в сообщении.
Как напомнили в кабмине, данное решение принято по указанию президента. Во время оглашения послания Федеральному Собранию 29 февраля Владимир Путин отметил, что считает необходимым снизить долговую нагрузку регионов, и предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.
В свою очередь глава кабмина, представляя в апреле отчёт о работе правительства в Госдуме, уточнил, что списание задолженности с возможностью направлять высвободившиеся средства на реализацию крупных проектов поможет регионам решить инфраструктурные задачи, в том числе по строительству, обновлению коммунальных сетей, газификации и прокладке транспортных магистралей.