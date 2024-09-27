https://1prime.ru/20240927/kongo-851817406.html

Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу

Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу - 27.09.2024, ПРАЙМ

Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу

Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T05:16+0300

2024-09-27T05:16+0300

2024-09-27T05:16+0300

нефтепровод

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75139/06/751390695_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_d9cffc9007759bcd090d322b9387cf17.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня", - сказал он, уточнив, что речь идет о субботе. Ранее в сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компании "ЗНГС-Прометей".

https://1prime.ru/20240916/kongo-851608123.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефтепровод