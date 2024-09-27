https://1prime.ru/20240927/kongo-851817406.html
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу - 27.09.2024, ПРАЙМ
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу
Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T05:16+0300
2024-09-27T05:16+0300
2024-09-27T05:16+0300
нефтепровод
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня", - сказал он, уточнив, что речь идет о субботе. Ранее в сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компании "ЗНГС-Прометей".
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нефтепровод
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу
Конго рассчитывает в субботу подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня", - сказал он, уточнив, что речь идет о субботе.
Ранее в сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компании "ЗНГС-Прометей".
Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго