Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240927/kongo-851817406.html
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу - 27.09.2024, ПРАЙМ
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу
Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T05:16+0300
2024-09-27T05:16+0300
нефтепровод
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75139/06/751390695_0:0:800:451_1920x0_80_0_0_d9cffc9007759bcd090d322b9387cf17.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа. "Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня", - сказал он, уточнив, что речь идет о субботе. Ранее в сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компании "ЗНГС-Прометей".
https://1prime.ru/20240916/kongo-851608123.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75139/06/751390695_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_369e3c285a390327157acb2183462480.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефтепровод
нефтепровод
05:16 27.09.2024
 
Конго рассчитывает подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу

Конго рассчитывает в субботу подписать с Россией соглашение по нефтепродуктопроводу

"Стройтрансгаз" может построить в Конго нефтепровод протяженностью 897 км
Стройтрансгаз может построить в Конго нефтепровод протяженностью 897 км
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Конго рассчитывает подписать соглашение с РФ по строительству нефтепродуктопровода в стране в субботу, сообщил РИА Новости в кулуарах РЭН министр углеводородов Бруно Жан-Ришар Итуа.
"Мы подпишем соглашение по трубопроводу через два дня", - сказал он, уточнив, что речь идет о субботе.
Ранее в сентябре правительство РФ одобрило проект соглашения о строительстве нефтепродуктопровода в Конго. Строить его будет компании "ЗНГС-Прометей".
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Правительство РФ одобрило строительство нефтепродуктопровода в Конго
16 сентября, 20:08
 
нефтепровод
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала