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В СФ предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности
В СФ предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности - 27.09.2024, ПРАЙМ
В СФ предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности
Сенатор Артем Шейкин предложил ввести в российское законодательство нормы ежегодной отчетности предприятий по используемым российским компонентам, а также... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:07+0300
2024-09-27T11:07+0300
2024-09-27T11:07+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин предложил ввести в российское законодательство нормы ежегодной отчетности предприятий по используемым российским компонентам, а также разрешить органам власти проводить выездные проверки для соответствующего контроля. "В соответствии с федеральным законом... "О промышленной политике в РФ" ведется реестр российской промышленной продукции, правила его ведения установлены постановлением правительства... Однако, в рамках данного нормативного документа не предоставляются отчеты по использованию российских компонентов в российской промышленной продукции и не проводятся выездные проверки с правом исключать компанию из реестра при выявлении несоответствия требованиям. Предлагается дополнить Правила формирования и ведения реестра российской промышленной продукции... нормами о ежегодной отчетности заявителя по используемым российским компонентам с правом исполнительных органов проводить выездные проверки и исключать компанию при выявлении несоответствия требованиям из реестра", - говорится в обращении Шейкина на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака (текст есть в распоряжении РИА Новости). Сенатор отметил, что отсутствие данной нормы влечет риск злоупотреблений со стороны "недобросовестных заявителей, которые "подмешивают" в продукцию с российским статусом иностранные компоненты". В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что "введение правовой практики выездных проверок в случае нарушения регламента об отчетах необходимо", так как отсутствие в настоящее время подобного регламента усложняет определение реальных участников, соответствующих критериям программ господдержки. "Это позволит обеспечить целенаправленное распределение государственной поддержки только на те организации, которые в действительности используют российские компоненты и эффективно бороться с недобросовестными заявителями, "подмешивающим" иностранные детали в отечественную продукцию", - объяснил он.
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россия, совфед, промышленность
Экономика, РОССИЯ, Совфед, Промышленность
В СФ предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности
В СФ предложили усилить контроль за российскими компонентами в промышленности
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин предложил ввести в российское законодательство нормы ежегодной отчетности предприятий по используемым российским компонентам, а также разрешить органам власти проводить выездные проверки для соответствующего контроля.
"В соответствии с федеральным законом... "О промышленной политике в РФ" ведется реестр российской промышленной продукции, правила его ведения установлены постановлением правительства... Однако, в рамках данного нормативного документа не предоставляются отчеты по использованию российских компонентов в российской промышленной продукции и не проводятся выездные проверки с правом исключать компанию из реестра при выявлении несоответствия требованиям. Предлагается дополнить Правила формирования и ведения реестра российской промышленной продукции... нормами о ежегодной отчетности заявителя по используемым российским компонентам с правом исполнительных органов проводить выездные проверки и исключать компанию при выявлении несоответствия требованиям из реестра", - говорится в обращении Шейкина на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака (текст есть в распоряжении РИА Новости).
Сенатор отметил, что отсутствие данной нормы влечет риск злоупотреблений со стороны "недобросовестных заявителей, которые "подмешивают" в продукцию с российским статусом иностранные компоненты".
В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что "введение правовой практики выездных проверок в случае нарушения регламента об отчетах необходимо", так как отсутствие в настоящее время подобного регламента усложняет определение реальных участников, соответствующих критериям программ господдержки.
"Это позволит обеспечить целенаправленное распределение государственной поддержки только на те организации, которые в действительности используют российские компоненты и эффективно бороться с недобросовестными заявителями, "подмешивающим" иностранные детали в отечественную продукцию", - объяснил он.