https://1prime.ru/20240927/kontrol-851823346.html

В СФ предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности

В СФ предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности - 27.09.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили усилить контроль за импортозамещением в промышленности

Сенатор Артем Шейкин предложил ввести в российское законодательство нормы ежегодной отчетности предприятий по используемым российским компонентам, а также... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T11:07+0300

2024-09-27T11:07+0300

2024-09-27T11:07+0300

экономика

россия

совфед

промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/84097/98/840979879_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_64c3804f9cef3624197b23ca67169276.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Сенатор Артем Шейкин предложил ввести в российское законодательство нормы ежегодной отчетности предприятий по используемым российским компонентам, а также разрешить органам власти проводить выездные проверки для соответствующего контроля. "В соответствии с федеральным законом... "О промышленной политике в РФ" ведется реестр российской промышленной продукции, правила его ведения установлены постановлением правительства... Однако, в рамках данного нормативного документа не предоставляются отчеты по использованию российских компонентов в российской промышленной продукции и не проводятся выездные проверки с правом исключать компанию из реестра при выявлении несоответствия требованиям. Предлагается дополнить Правила формирования и ведения реестра российской промышленной продукции... нормами о ежегодной отчетности заявителя по используемым российским компонентам с правом исполнительных органов проводить выездные проверки и исключать компанию при выявлении несоответствия требованиям из реестра", - говорится в обращении Шейкина на имя замглавы Минпромторга Василия Шпака (текст есть в распоряжении РИА Новости). Сенатор отметил, что отсутствие данной нормы влечет риск злоупотреблений со стороны "недобросовестных заявителей, которые "подмешивают" в продукцию с российским статусом иностранные компоненты". В беседе с РИА Новости политик подчеркнул, что "введение правовой практики выездных проверок в случае нарушения регламента об отчетах необходимо", так как отсутствие в настоящее время подобного регламента усложняет определение реальных участников, соответствующих критериям программ господдержки. "Это позволит обеспечить целенаправленное распределение государственной поддержки только на те организации, которые в действительности используют российские компоненты и эффективно бороться с недобросовестными заявителями, "подмешивающим" иностранные детали в отечественную продукцию", - объяснил он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, совфед, промышленность