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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 30 сентября - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 30 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 30 сентября - 27.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 30 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 7,12 копейки, до 13,2163 рубля, курс доллара вырос на 30,52 копейки, до 92,7126 рубля,... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T18:22+0300
2024-09-27T18:22+0300
россия
банк россии
курсы валют
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 7,12 копейки, до 13,2163 рубля, курс доллара вырос на 30,52 копейки, до 92,7126 рубля, курс евро вырос на 27,63 копейки, до 103,4694 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, банк россии, курсы валют
РОССИЯ, Банк России, курсы валют
18:22 27.09.2024
 
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня до 30 сентября

ЦБ: курс доллара до 30 сентября — 92,71 руб, евро — 103,46 руб, юаня — 13,21 руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 7,12 копейки, до 13,2163 рубля, курс доллара вырос на 30,52 копейки, до 92,7126 рубля, курс евро вырос на 27,63 копейки, до 103,4694 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
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