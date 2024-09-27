https://1prime.ru/20240927/lavrov-851818841.html
Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН
Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН - 27.09.2024, ПРАЙМ
Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T06:22+0300
2024-09-27T06:22+0300
2024-09-27T06:22+0300
сергей лавров
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу.В ходе беседы Лавров и Гутерреш обсудили ряд ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. "Обсуждена современная геополитическая ситуация и нарождающиеся тенденции. Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН", - отмечается в сообщении МИД.Также Лавров привлёк внимание Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.Речь идет о продолжающихся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. По словам министра, сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генеральной ассамблеи ООН.Кроме того, глава российской дипломатии призвал Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине."Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.Гутеррешу, как отмечается, адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в "политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса".
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сергей лавров, антониу гутерреш, оон
Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, ООН
Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН
Лавров и Гутерреш обсудили ряд проблем в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу.
В ходе беседы Лавров и Гутерреш обсудили ряд ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта.
"Обсуждена современная геополитическая ситуация и нарождающиеся тенденции. Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН", - отмечается в сообщении МИД.
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Также Лавров привлёк внимание Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.
Речь идет о продолжающихся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. По словам министра, сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генеральной ассамблеи ООН.
Кроме того, глава российской дипломатии призвал Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине.
"Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.
Гутеррешу, как отмечается, адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в "политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса".