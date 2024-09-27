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Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН

Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН - 27.09.2024, ПРАЙМ

Лавров и Гутерреш на провели встречу на полях Генассамблеи ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T06:22+0300

2024-09-27T06:22+0300

2024-09-27T06:22+0300

сергей лавров

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш провели "на полях" 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встречу.В ходе беседы Лавров и Гутерреш обсудили ряд ряд проблем, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. "Обсуждена современная геополитическая ситуация и нарождающиеся тенденции. Рассмотрены наиболее острые проблемы международной повестки, включая ситуацию на Ближнем Востоке и в зоне палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание уделено различным аспектам сотрудничества России и ООН", - отмечается в сообщении МИД.Также Лавров привлёк внимание Гутерреша к нарушениям США обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН.Речь идет о продолжающихся нарушениям США своих обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях ООН от 1947 года. По словам министра, сложившаяся ситуация диктует необходимость скорейшего запуска Гутеррешем процедуры арбитража в отношении США, о чем неоднократно говорилось в профильных резолюциях Генеральной ассамблеи ООН.Кроме того, глава российской дипломатии призвал Гутерреша не допускать втягивания представителей ооновских структур в псевдомирные инициативы по Украине."Министр в очередной раз подчеркнул важность неукоснительного соблюдения руководством и всеми сотрудниками Секретариата ООН принципов беспристрастности и равноудаленности, в том числе применительно к преступлениям киевского режима", - говорится в сообщении ведомства.Гутеррешу, как отмечается, адресован настоятельный призыв не допускать втягивания представителей ооновских структур в "политизированные псевдомирные инициативы в контексте украинского кризиса".

https://1prime.ru/20240920/vooruzheniya-851694421.html

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сергей лавров, антониу гутерреш, оон