https://1prime.ru/20240927/lukashenko-851826188.html

"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего боится в будущем

"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего боится в будущем - 27.09.2024, ПРАЙМ

"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего боится в будущем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои опасения по поводу возможности оказаться во власти искусственного интеллекта. Слова президента приводит... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:32+0300

2024-09-27T12:32+0300

2024-09-27T12:32+0300

александр лукашенко

ии

технологии

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои опасения по поводу возможности оказаться во власти искусственного интеллекта. Слова президента приводит госагентство Белта."Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - цитирует белорусского лидера издание.В ходе встречи со студентами технических вузов, Лукашенко заявил, что развитие технологий может привести к тому, что человечество окажется не у дел. Он отметил, что такое положение вещей стало бы катастрофой и вызывает у него беспокойство и тревогу.В то же время, президент признал необходимость освоения современных технологий и умения владеть ими. Он отметил, что пока не использует искусственный интеллект при анализе информации и принятии решений. Лукашенко подчеркнул, что в прошлом человек был центром всех процессов и важно сохранить эту позицию.

https://1prime.ru/20240917/lukashenko-851631145.html

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александр лукашенко, ии, технологии