https://1prime.ru/20240927/lukashenko-851826188.html
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего боится в будущем
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего боится в будущем - 27.09.2024, ПРАЙМ
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего боится в будущем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои опасения по поводу возможности оказаться во власти искусственного интеллекта. Слова президента приводит... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:32+0300
2024-09-27T12:32+0300
2024-09-27T12:32+0300
александр лукашенко
ии
технологии
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои опасения по поводу возможности оказаться во власти искусственного интеллекта. Слова президента приводит госагентство Белта."Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - цитирует белорусского лидера издание.В ходе встречи со студентами технических вузов, Лукашенко заявил, что развитие технологий может привести к тому, что человечество окажется не у дел. Он отметил, что такое положение вещей стало бы катастрофой и вызывает у него беспокойство и тревогу.В то же время, президент признал необходимость освоения современных технологий и умения владеть ими. Он отметил, что пока не использует искусственный интеллект при анализе информации и принятии решений. Лукашенко подчеркнул, что в прошлом человек был центром всех процессов и важно сохранить эту позицию.
https://1prime.ru/20240917/lukashenko-851631145.html
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александр лукашенко, ии, технологии
Александр Лукашенко, ИИ, Технологии
"В плену у него будем". Лукашенко рассказал, чего боится в будущем
Лукашенко заявил, что боится оказаться в плену искусственного интеллекта
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свои опасения по поводу возможности оказаться во власти искусственного интеллекта. Слова президента приводит
госагентство Белта.
"Я боюсь, чтобы этот искусственный интеллект не привел к тому, что мы в плену у него будем", - цитирует белорусского лидера издание.
В ходе встречи со студентами технических вузов, Лукашенко заявил, что развитие технологий может привести к тому, что человечество окажется не у дел. Он отметил, что такое положение вещей стало бы катастрофой и вызывает у него беспокойство и тревогу.
В то же время, президент признал необходимость освоения современных технологий и умения владеть ими. Он отметил, что пока не использует искусственный интеллект при анализе информации и принятии решений. Лукашенко подчеркнул, что в прошлом человек был центром всех процессов и важно сохранить эту позицию.
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