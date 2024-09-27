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Силы МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане
Силы МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане - 27.09.2024, ПРАЙМ
Силы МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане
В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадало десять человек. Об этом говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T20:06+0300
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2024-09-27T20:06+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадало десять человек. Об этом говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.Отмечается, что количество жертв происшествия выросло до пяти. В том числе, погиб один ребенок. Отмечается, что сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций локализовали пожар на АЗС. В свою очередь российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.
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россия, азс
Происшествия, РОССИЯ, АЗС
Силы МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане
МЧС: Сотрудники ведомства России локализовали пожар на АЗС в Дагестане
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В результате взрыва на АЗС в Махачкале пострадало десять человек. Об этом говорится в сообщении МЧС в Telegram-канале.
Отмечается, что количество жертв происшествия выросло до пяти. В том числе, погиб один ребенок.
Отмечается, что сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций локализовали пожар на АЗС. В свою очередь российский Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва.
На АЗС в Махачкале прогремел взрыв