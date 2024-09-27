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"Останется мокрое место". Медведев предупредил о последствиях ударов по РФ
"Останется мокрое место". Медведев предупредил о последствиях ударов по РФ - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Останется мокрое место". Медведев предупредил о последствиях ударов по РФ
От государств, которые намерены нанести превентивные удары по территории России, останется "мокрое место", заявил заместитель председателя Совета безопасности... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T16:23+0300
2024-09-27T16:23+0300
2024-09-27T16:23+0300
политика
россия
дмитрий медведев
ракетные удары
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. От государств, которые намерены нанести превентивные удары по территории России, останется "мокрое место", заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев."Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место", - ответил политик на заявление эстонских представителей о необходимости превентивного удара по России.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240925/medvedev-851786982.html
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россия, дмитрий медведев, ракетные удары
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, ракетные удары
"Останется мокрое место". Медведев предупредил о последствиях ударов по РФ
Медведев: от стран, планирующих превентивный удар по РФ, останется мокрое место
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. От государств, которые намерены нанести превентивные удары по территории России, останется "мокрое место", заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Здесь и комментировать-то особо нечего, поскольку, когда такие заявления делаются, люди должны принимать в расчет только одно, в случае, например, использования тактического ядерного оружия Россией, применительно к отдельным государствам, которые такие высказывания себе позволяют, от них останется просто мокрое место", - ответил политик на заявление эстонских представителей о необходимости превентивного удара по России.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что страны-члены Североатлантического альянса в настоящее время дискутируют не просто насчет возможного использования Украиной западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, быть ли вовлеченными напрямую в украинский конфликт. По словам Путина, прямое участие западных государств в украинском конфликте изменит его суть, Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Медведев прокомментировал уточнения госполитики РФ по ядерному сдерживанию