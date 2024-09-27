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Минэнерго и ФСЭГ обсудили создание международного газового банка

Минэнерго и ФСЭГ обсудили создание международного газового банка - 27.09.2024, ПРАЙМ

Минэнерго и ФСЭГ обсудили создание международного газового банка

Минэнерго России и Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили создание международного газового банка для финансирования технологий в области газа, ведомство | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T11:29+0300

2024-09-27T11:29+0300

2024-09-27T11:29+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Минэнерго России и Форум стран – экспортеров газа (ФСЭГ) обсудили создание международного газового банка для финансирования технологий в области газа, ведомство попросило Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) присоединиться к этой работе, сообщил министр энергетики Сергей Цивилев. "Есть Форум стран – экспортеров газа. И мы вчера проводили вместе с руководством Форума интересную дискуссию. И приняли решение, что нам надо создавать международный газовый банк для того, чтобы технологии в области газа можно было финансировать", – сообщил Цивилев в ходе Российской энергетической недели на сессии "ТЭК России: будущее начинается сегодня". "Поэтому я прошу РФПИ присоединиться к этой идее, стать активным участником формирования газового банка", – добавил министр. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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