Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240927/minenergo-851829120.html
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля - 27.09.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля
Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:38+0300
2024-09-27T13:51+0300
энергетика
россия
уголь
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова на Российской энергетической неделе.Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн, а доля экспорта России на мировом рынке составит 25%, говорится в презентации "Образ результата угольной отрасли к 2050 году", которую представил Молчальников на сессии."Четверть мировой торговли Россия займет, и у нас для этого все есть", - прокомментировал замглавы Минэнерго.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_151111abd908e874aeccf6baf7347b90.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, уголь, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, уголь, экспорт
13:38 27.09.2024 (обновлено: 13:51 27.09.2024)
 
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля

Минэнерго: экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова на Российской энергетической неделе.
Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн, а доля экспорта России на мировом рынке составит 25%, говорится в презентации "Образ результата угольной отрасли к 2050 году", которую представил Молчальников на сессии.
"Четверть мировой торговли Россия займет, и у нас для этого все есть", - прокомментировал замглавы Минэнерго.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРОССИЯугольэкспорт
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала