https://1prime.ru/20240927/minenergo-851829120.html
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля - 27.09.2024, ПРАЙМ
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля
Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:38+0300
2024-09-27T13:38+0300
2024-09-27T13:51+0300
энергетика
россия
уголь
экспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_b5c6febe0b54a691461f6ee00dc25720.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова на Российской энергетической неделе.Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн, а доля экспорта России на мировом рынке составит 25%, говорится в презентации "Образ результата угольной отрасли к 2050 году", которую представил Молчальников на сессии."Четверть мировой торговли Россия займет, и у нас для этого все есть", - прокомментировал замглавы Минэнерго.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/61/841506119_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_151111abd908e874aeccf6baf7347b90.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, уголь, экспорт
Энергетика, РОССИЯ, уголь, экспорт
В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля
Минэнерго: экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова на Российской энергетической неделе.
Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн, а доля экспорта России на мировом рынке составит 25%, говорится в презентации "Образ результата угольной отрасли к 2050 году", которую представил Молчальников на сессии.
"Четверть мировой торговли Россия займет, и у нас для этого все есть", - прокомментировал замглавы Минэнерго.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.