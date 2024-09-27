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В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля

В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля - 27.09.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго ожидают рост экспорта российского угля

Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:38+0300

2024-09-27T13:38+0300

2024-09-27T13:51+0300

энергетика

россия

уголь

экспорт

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн в год, а доля РФ на мировом рынке составит 25%, следует из презентации замглавы Минэнерго Сергея Мочальникова на Российской энергетической неделе.Экспорт угля из России к 2050 году превысит 300 миллионов тонн, а доля экспорта России на мировом рынке составит 25%, говорится в презентации "Образ результата угольной отрасли к 2050 году", которую представил Молчальников на сессии."Четверть мировой торговли Россия займет, и у нас для этого все есть", - прокомментировал замглавы Минэнерго.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, уголь, экспорт