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Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей

Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей - 27.09.2024, ПРАЙМ

Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей

Минфин России планирует в четвертом квартале 2024 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T17:32+0300

2024-09-27T17:32+0300

2024-09-27T17:33+0300

экономика

россия

минфин

офз

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале 2024 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах министерства."Плановый объем размещения ОФЗ в четвертом квартале 2024 года - 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости", - сообщило министерство. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 400 миллиардов рублей, от 10 лет - 2 триллиона рублей.Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в ноябре - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа, в декабре - 4-го, 11-го, 18-го и 25-го числа.

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россия, минфин, офз