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Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей - 27.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240927/minfin-851835508.html
Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей
Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей - 27.09.2024, ПРАЙМ
Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей
Минфин России планирует в четвертом квартале 2024 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T17:32+0300
2024-09-27T17:33+0300
экономика
россия
минфин
офз
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале 2024 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах министерства."Плановый объем размещения ОФЗ в четвертом квартале 2024 года - 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости", - сообщило министерство. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 400 миллиардов рублей, от 10 лет - 2 триллиона рублей.Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в ноябре - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа, в декабре - 4-го, 11-го, 18-го и 25-го числа.
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россия, минфин, офз
Экономика, РОССИЯ, Минфин, ОФЗ
17:32 27.09.2024 (обновлено: 17:33 27.09.2024)
 
Минфин намерен предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей

Минфин намерен в IV квартале предложить на аукционах ОФЗ на 2,4 триллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Минфин России планирует в четвертом квартале 2024 года предложить на аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости, говорится в материалах министерства.
"Плановый объем размещения ОФЗ в четвертом квартале 2024 года - 2,4 триллиона рублей по номинальной стоимости", - сообщило министерство. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до 10 лет включительно составляет 400 миллиардов рублей, от 10 лет - 2 триллиона рублей.
Минфин также опубликовал даты проведения аукционов по размещению ОФЗ. Так, в октябре планируется провести аукционы 2-го, 9-го, 16-го, 23-го и 30-го числа, в ноябре - 6-го, 13-го, 20-го и 27-го числа, в декабре - 4-го, 11-го, 18-го и 25-го числа.
 
ЭкономикаРОССИЯМинфинОФЗ
 
 
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