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В Минфине подсчитали объем выданных льготных ипотечных кредитов в России

В Минфине подсчитали объем выданных льготных ипотечных кредитов в России - 27.09.2024, ПРАЙМ

В Минфине подсчитали объем выданных льготных ипотечных кредитов в России

Глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев сообщил, что в РФ с момента запуска первой льготной ипотечной программы - "Семейной ипотеки" в | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T17:49+0300

2024-09-27T17:49+0300

2024-09-27T17:49+0300

россия

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Глава департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев сообщил, что в РФ с момента запуска первой льготной ипотечной программы - "Семейной ипотеки" в 2018 году - было выдано около 3 миллионов кредитов с господдержкой на сумму порядка 13 триллионов рублей, при этом среди них есть часть "инвестиционных квартир". "Цифры, которые не называли: с тех пор, как стартовала первая программа, было выдано свыше 3 миллионов льготных кредитов, то есть 3 миллиона семей так или иначе улучшили свои жилищные условия, в объеме это порядка 13 триллионов рублей. С точки зрения бюджета, это свыше 1 триллиона выплаченных субсидий на компенсацию процентной ставки", - рассказал Яковлев на XXI Международном банковском форуме. "Причем в этих трех миллионах, говоря о массовости, какая-то часть есть, безусловно, так называемых инвестиционных квартир, потому что одно из существенных ужесточений и наиболее правильных, которое произошло, это введение принципа однократности, который мы предусмотрели по всем программам, то есть воспользоваться сейчас мерой поддержки можно один раз, только по одной из программ", - отметил глава департамента. В декабре 2023 года правительство РФ установило, что льготную ипотеку можно взять один раз по одной из действующих программ. Согласно данным "Дом.РФ" на 19 сентября, количество кредитов, выданных по всем льготным программам, составило 2,966 миллиона на сумму 12,897 триллиона рублей. Как пояснил Яковлев, раньше ограничения на количество кредитов не было, поэтому многие воспользовались этим инструментом для того, чтобы купить инвестиционные квартиры. "Это в свою очередь породило вот этот навес спроса над предложением. Понятно, что те цифры, которые демонстрирует строительная отрасль и тот импульс, который она получила, это с одной стороны очень хорошо, но с другой мы получили тот самый рост цен, о котором вы говорите, поэтому сейчас, что мы наблюдаем, цены на первичном рынке сильно оторваны от цен на вторичном рынке", - сказал Яковлев. Счетная палата ранее на этой неделе опубликовала анализ влияния пяти льготных ипотечных программ на рынок жилья. В ходе проверки аудиторы установили прямую взаимосвязь между ростом цен на первичное жилье и масштабной господдержкой рынка ипотечного кредитования. Также ведомство выявило, что по состоянию на конец 2023 года почти 115 тысяч заемщиков в РФ смогли оформить два и более льготных ипотечных кредита на сумму 1,1 триллиона рублей, пять и более - взяли почти 1 600 человек, а один человек смог оформить 26 льготных ипотек.

https://1prime.ru/20240927/ipoteka-851833559.html

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россия, минфин, ипотека