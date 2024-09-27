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НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев
НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев - 27.09.2024, ПРАЙМ
НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев
Государства Североатлантического альянса отрабатывают сценарии войны с Россией. Об этом сообщил помощник российского президента, председатель Морской коллегии... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:31+0300
2024-09-27T15:31+0300
2024-09-27T15:37+0300
вооружения
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КАЛИНИНГРАД, 27 сен - ПРАЙМ. Государства Североатлантического альянса отрабатывают сценарии войны с Россией. Об этом сообщил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области.Он добавил, что таким образом НАТО стремится сохранить глобальное доминирование, благодаря чему также модернизирует свою военную инфраструктуру."Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников по блоку НАТО, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане", - заявил он.Кроме того, Патрушев уточнил, что альянс регулярно проводит военные учения в Балтийском регионе. Он привел в пример маневры "Стойкий защитник", которые прошли весной текущего года. По его словам, были направлены на отработку сценария нападения России на прибалтийские страны.Патрушев рассказал, что западные государства пытаются максимально осложнить транзит в Калининградскую область из других регионов России, чтобы изолировать анклав.Помощник президента резюмировал, что "после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря". По его словам, Запад хочет пересмотреть действующие правовые режимы морских пространств и проливов.
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россия, нато, патрушев
Вооружения, РОССИЯ, НАТО, ПАТРУШЕВ
НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев
Патрушев: желая сохранить доминирование, НАТО отрабатывает сценарии борьбы с РФ
КАЛИНИНГРАД, 27 сен - ПРАЙМ. Государства Североатлантического альянса отрабатывают сценарии войны с Россией. Об этом сообщил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области.
Он добавил, что таким образом НАТО стремится сохранить глобальное доминирование, благодаря чему также модернизирует свою военную инфраструктуру.
"Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников по блоку НАТО, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане", - заявил он.
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Кроме того, Патрушев уточнил, что альянс регулярно проводит военные учения в Балтийском регионе. Он привел в пример маневры "Стойкий защитник", которые прошли весной текущего года. По его словам, были направлены на отработку сценария нападения России на прибалтийские страны.
Патрушев рассказал, что западные государства пытаются максимально осложнить транзит в Калининградскую область из других регионов России, чтобы изолировать анклав.
Помощник президента резюмировал, что "после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря". По его словам, Запад хочет пересмотреть действующие правовые режимы морских пространств и проливов.