https://1prime.ru/20240927/nato-851832008.html

НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев

НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев - 27.09.2024, ПРАЙМ

НАТО отрабатывает сценарии борьбы с Россией, заявил Патрушев

Государства Североатлантического альянса отрабатывают сценарии войны с Россией. Об этом сообщил помощник российского президента, председатель Морской коллегии... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T15:31+0300

2024-09-27T15:31+0300

2024-09-27T15:37+0300

вооружения

россия

нато

патрушев

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1a/846717050_0:0:3482:1960_1920x0_80_0_0_e53d9ab5be08271ff3d6f49814f7e4f6.jpg

КАЛИНИНГРАД, 27 сен - ПРАЙМ. Государства Североатлантического альянса отрабатывают сценарии войны с Россией. Об этом сообщил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании в Калининградской области.Он добавил, что таким образом НАТО стремится сохранить глобальное доминирование, благодаря чему также модернизирует свою военную инфраструктуру."Проведение Россией самостоятельной внешней и внутренней политики вызывает противодействие со стороны США и их союзников по блоку НАТО, стремящихся сохранить свое доминирование в мире, в том числе в Мировом океане", - заявил он.Кроме того, Патрушев уточнил, что альянс регулярно проводит военные учения в Балтийском регионе. Он привел в пример маневры "Стойкий защитник", которые прошли весной текущего года. По его словам, были направлены на отработку сценария нападения России на прибалтийские страны.Патрушев рассказал, что западные государства пытаются максимально осложнить транзит в Калининградскую область из других регионов России, чтобы изолировать анклав.Помощник президента резюмировал, что "после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантическом альянсе явно прослеживаются устремления изменить статус Балтийского моря". По его словам, Запад хочет пересмотреть действующие правовые режимы морских пространств и проливов.

https://1prime.ru/20240927/shtab-851826466.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, патрушев