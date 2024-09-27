https://1prime.ru/20240927/nato-851835383.html
Основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует, заявили в НАТО
Основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует, заявили в НАТО - 27.09.2024, ПРАЙМ
Основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует, заявили в НАТО
У России и Североатлантического альянса еще с февраля 2022 года отсутствует основа для конструктивных переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T17:30+0300
2024-09-27T17:30+0300
2024-09-27T17:30+0300
россия
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042879_0:8:2065:1170_1920x0_80_0_0_a1e17b39c867c23d8ad9705cbcdb2111.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. У России и Североатлантического альянса еще с февраля 2022 года отсутствует основа для конструктивных переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей итоговой статье на своем посту. В то же время Столтенберг заявил, что России придется принять участие в любом соглашении по урегулированию украинского кризиса. "После… февраля 2022 года не было никакой основы для конструктивного диалога с Россией. Но, как ясно дал понять (Владимир) Зеленский, Россия должна будет стать частью любого мирного соглашения", - пишет генеральный секретарь. При этом он повторил традиционную для НАТО позицию о том, что решить, когда будет подходящее время для переговоров с Москвой, должен именно Киев. По его словам, любой диалог работает только тогда, когда он подкреплен прочной обороной, и призвал союзников по НАТО наращивать военные инвестиции выше 2% ВВП. Постпреды Североатлантического альянса одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО на последующие четыре года. Отмечается, что Рютте приступит к своим новым обязанностям 1 октября текущего года. Его назначение стало возможным после отзыва кандидатуры румынского президента Клауса Йоханниса.
https://1prime.ru/20240919/ukraina-851677600.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/0c/850042879_0:14:2065:1563_1920x0_80_0_0_6eb0e93c7bc5028bf8e2d5ca5f9c6a67.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нато, украина
Основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует, заявили в НАТО
Генсек НАТО считает, что основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует
БРЮССЕЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. У России и Североатлантического альянса еще с февраля 2022 года отсутствует основа для конструктивных переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей итоговой статье на своем посту.
В то же время Столтенберг заявил, что России придется принять участие в любом соглашении по урегулированию украинского кризиса.
"После… февраля 2022 года не было никакой основы для конструктивного диалога с Россией. Но, как ясно дал понять (Владимир) Зеленский, Россия должна будет стать частью любого мирного соглашения", - пишет генеральный секретарь.
При этом он повторил традиционную для НАТО позицию о том, что решить, когда будет подходящее время для переговоров с Москвой, должен именно Киев. По его словам, любой диалог работает только тогда, когда он подкреплен прочной обороной, и призвал союзников по НАТО наращивать военные инвестиции выше 2% ВВП.
Постпреды Североатлантического альянса одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО на последующие четыре года. Отмечается, что Рютте приступит к своим новым обязанностям 1 октября текущего года. Его назначение стало возможным после отзыва кандидатуры румынского президента Клауса Йоханниса.
Столтенберг назвал членство Украины в НАТО "лучшей гарантией" мира