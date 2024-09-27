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Основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует, заявили в НАТО

Основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует, заявили в НАТО - 27.09.2024, ПРАЙМ

Основа для конструктивного диалога альянса с РФ отсутствует, заявили в НАТО

У России и Североатлантического альянса еще с февраля 2022 года отсутствует основа для конструктивных переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T17:30+0300

2024-09-27T17:30+0300

2024-09-27T17:30+0300

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БРЮССЕЛЬ, 27 сен - ПРАЙМ. У России и Североатлантического альянса еще с февраля 2022 года отсутствует основа для конструктивных переговоров, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей итоговой статье на своем посту. В то же время Столтенберг заявил, что России придется принять участие в любом соглашении по урегулированию украинского кризиса. "После… февраля 2022 года не было никакой основы для конструктивного диалога с Россией. Но, как ясно дал понять (Владимир) Зеленский, Россия должна будет стать частью любого мирного соглашения", - пишет генеральный секретарь. При этом он повторил традиционную для НАТО позицию о том, что решить, когда будет подходящее время для переговоров с Москвой, должен именно Киев. По его словам, любой диалог работает только тогда, когда он подкреплен прочной обороной, и призвал союзников по НАТО наращивать военные инвестиции выше 2% ВВП. Постпреды Североатлантического альянса одобрили кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генсека НАТО на последующие четыре года. Отмечается, что Рютте приступит к своим новым обязанностям 1 октября текущего года. Его назначение стало возможным после отзыва кандидатуры румынского президента Клауса Йоханниса.

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