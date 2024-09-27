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"Русснефть" ожидает снижение нефтедобычи в текущем году - 27.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Русснефть" ожидает снижение нефтедобычи в текущем году
"Русснефть" ожидает снижение нефтедобычи в текущем году - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Русснефть" ожидает снижение нефтедобычи в текущем году
"Русснефть" прогнозирует у себя небольшое снижение добычи нефти по итогам текущего года, до 6,09 миллиона тонн, но в 2025 году ожидает роста, сообщил... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:07+0300
2024-09-27T13:07+0300
экономика
россия
русснефть
нефтедобыча
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" прогнозирует у себя небольшое снижение добычи нефти по итогам текущего года, до 6,09 миллиона тонн, но в 2025 году ожидает роста, сообщил журналистам на полях Российской энергетической недели глава компании Евгений Толочек. "С учетом того, что мы в первой половине 2023 года вынуждены были сократить объемы инвестиций, инертность, с которой мы вкатились в 2024 год, привела к своим последствиям. То есть наш уровень добычи в 2024 году будет чуть ниже, чем в 2023 году, а 2025 году предполагаем небольшой рост по отношению к 2024 году. В этому году мы предполагаем добычу нефти в районе 6,09 миллиона тонн. На следующий год цифры не будем пока озвучивать, потому что они пока еще считаются", - сказал он. "Русснефть" снизила добычу нефти в первой половине текущего года на 8,8%, до 2,991 миллиона тонн, сообщалось в отчете компании. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, русснефть, нефтедобыча
Экономика, РОССИЯ, Русснефть, нефтедобыча
13:07 27.09.2024
 
"Русснефть" ожидает снижение нефтедобычи в текущем году

"Русснефть" прогнозирует снижение нефтедобычи в 2024 году, но рост в 2025 году

© Unsplash/Robin SommerНефтепереработка
Нефтепереработка
© Unsplash/Robin Sommer
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" прогнозирует у себя небольшое снижение добычи нефти по итогам текущего года, до 6,09 миллиона тонн, но в 2025 году ожидает роста, сообщил журналистам на полях Российской энергетической недели глава компании Евгений Толочек.
"С учетом того, что мы в первой половине 2023 года вынуждены были сократить объемы инвестиций, инертность, с которой мы вкатились в 2024 год, привела к своим последствиям. То есть наш уровень добычи в 2024 году будет чуть ниже, чем в 2023 году, а 2025 году предполагаем небольшой рост по отношению к 2024 году. В этому году мы предполагаем добычу нефти в районе 6,09 миллиона тонн. На следующий год цифры не будем пока озвучивать, потому что они пока еще считаются", - сказал он.
"Русснефть" снизила добычу нефти в первой половине текущего года на 8,8%, до 2,991 миллиона тонн, сообщалось в отчете компании.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯРусснефтьнефтедобыча
 
 
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