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Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа
Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа - 27.09.2024, ПРАЙМ
Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа
Вице-премьер РФ Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" на встрече с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T14:37+0300
2024-09-27T14:37+0300
2024-09-27T14:37+0300
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россия
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" на встрече с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа, сообщается на сайте кабмина РФ. "Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" встретился с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем. Александр Новак назвал ФСЭГ важной площадкой для всестороннего диалога в сфере энергетики и заявил о заинтересованности России в дальнейшем увеличении авторитета организации на газовом рынке, где в условиях геополитического давления растет спрос на конструктивное сотрудничество", - говорится в сообщении. Вице-премьер назвал приоритетными темами для взаимодействия России и ФСЭГ сотрудничество в научной и аналитической области, наращивание технологического партнёрства в сфере газохимии, создание газового банка развития и сети научно-исследовательских центров по всему миру, отметили в кабмине. Стороны подчеркнули, что газ как экологически чистое топливо займет доминирующую позицию в мировом топливно-энергетическом балансе в ближайшие 25 лет, уточнили в пресс-релизе. Там добавляется, что этому должны способствовать новые инструменты для членов ФСЭГ, в частности, возможность организации своповых соглашений и газовых хабов, что позволит сократить издержки транспортировки при доставке сырья, а также заключать выгодные долгосрочные контракты с потребителями газа. Необходимо появление защищённых платежных механизмов, а также расширение кооперации в сфере поставок оборудования и технологий, отметили в кабмине. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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россия, фсэг, александр новак
Энергетика, РОССИЯ, ФСЭГ, Александр Новак
Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа
Вице-премьер Новак выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" на встрече с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем выступил за повышение роли ФСЭГ на глобальном рынке газа, сообщается на сайте кабмина РФ.
"Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на полях международного форума "Российская энергетическая неделя" встретился с генеральным секретарем Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Мохамедом Хамелем. Александр Новак назвал ФСЭГ важной площадкой для всестороннего диалога в сфере энергетики и заявил о заинтересованности России в дальнейшем увеличении авторитета организации на газовом рынке, где в условиях геополитического давления растет спрос на конструктивное сотрудничество", - говорится в сообщении.
Вице-премьер назвал приоритетными темами для взаимодействия России и ФСЭГ сотрудничество в научной и аналитической области, наращивание технологического партнёрства в сфере газохимии, создание газового банка развития и сети научно-исследовательских центров по всему миру, отметили в кабмине.
Стороны подчеркнули, что газ как экологически чистое топливо займет доминирующую позицию в мировом топливно-энергетическом балансе в ближайшие 25 лет, уточнили в пресс-релизе.
Там добавляется, что этому должны способствовать новые инструменты для членов ФСЭГ, в частности, возможность организации своповых соглашений и газовых хабов, что позволит сократить издержки транспортировки при доставке сырья, а также заключать выгодные долгосрочные контракты с потребителями газа. Необходимо появление защищённых платежных механизмов, а также расширение кооперации в сфере поставок оборудования и технологий, отметили в кабмине.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.