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"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций - 27.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240927/obligatsii-851827725.html
"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций
"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций
Госкомпания "Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:13+0300
2024-09-27T13:13+0300
экономика
газпромбанк
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. "Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ "Дом.РФ") и ипотечными кредитами, 17% из которых – с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ)", – говорится в сообщении. Эмитентом выступил "Ипотечный агент "Дом.РФ". В покрытие выпуска включены кредиты, выданные Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тысяч квадратных метров жилья, указывается в пресс-релизе. Как уточняется в нем, выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи. По облигациям установлен переменный купон, дата погашения – 23 мая 2055 года. С учетом нового общий объем выпусков ИЦБ "Дом.РФ" с ипотекой Газпромбанка составляет 295 миллиардов рублей.
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газпромбанк
Экономика, Газпромбанк
13:13 27.09.2024
 
"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций

"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили ипотечные облигации на 30 миллирдов рублей

© Unsplash/Towfiqu barbhuiyaБизнес, финансы, счет
Бизнес, финансы, счет
© Unsplash/Towfiqu barbhuiya
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании.
"Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ "Дом.РФ") и ипотечными кредитами, 17% из которых – с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ)", – говорится в сообщении.
Эмитентом выступил "Ипотечный агент "Дом.РФ". В покрытие выпуска включены кредиты, выданные Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тысяч квадратных метров жилья, указывается в пресс-релизе.
Как уточняется в нем, выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи. По облигациям установлен переменный купон, дата погашения – 23 мая 2055 года. С учетом нового общий объем выпусков ИЦБ "Дом.РФ" с ипотекой Газпромбанка составляет 295 миллиардов рублей.
 
ЭкономикаГазпромбанк
 
 
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