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"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций

"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций

Госкомпания "Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:13+0300

2024-09-27T13:13+0300

2024-09-27T13:13+0300

экономика

газпромбанк

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Госкомпания "Дом.РФ" и Газпромбанк разместили выпуск ипотечных облигаций объемом 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба компании. "Ценные бумаги обеспечены поручительством госкомпании (ИЦБ "Дом.РФ") и ипотечными кредитами, 17% из которых – с залогом прав по договорам долевого участия (ДДУ)", – говорится в сообщении. Эмитентом выступил "Ипотечный агент "Дом.РФ". В покрытие выпуска включены кредиты, выданные Газпромбанком по рыночным и льготным ипотечным программам на покупку более 350 тысяч квадратных метров жилья, указывается в пресс-релизе. Как уточняется в нем, выпуск включен в первый уровень котировального списка Московской биржи. По облигациям установлен переменный купон, дата погашения – 23 мая 2055 года. С учетом нового общий объем выпусков ИЦБ "Дом.РФ" с ипотекой Газпромбанка составляет 295 миллиардов рублей.

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