Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму - 27.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240927/ofisy-851829380.html
Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму
Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму - 27.09.2024, ПРАЙМ
Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму
В августе в Республике Крым было открыто 14 допофисов российских кредитных организаций - это рекордное значение, сообщил РИА Новости начальник аналитического... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:47+0300
2024-09-27T13:47+0300
экономика
россия
крым
допофисы
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В августе в Республике Крым было открыто 14 допофисов российских кредитных организаций - это рекордное значение, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ. "В августе в Республике Крым было открыто девять допофисов, а в Севастополе – пять. Итого на полуострове в августе было открыто 14 допофисов. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2024 года, когда было открыто 10 допофисов", - рассказал он. Аналитик отметил, что за весь 2023 год, по данным ЦБ, на территории полуострова было открыто всего 12 банковских допофисов. Осадчий подчеркнул, что по данным регулятора, в настоящее время в Крыму работают допофисы 12 банков (ВТБ, РНКБ, Сбербанка, ИС Банка, Промсвязьбанка, банка ЧБРР, ЦМРБанка, Ланта-Банка, Кузнецкбизнесбанка, Банка "Россия", РостФинансбанка), тогда как в РФ действуют 317 банков. Он также указал, что темп роста банковской сети в новых регионах замедлился – там за август был открыт только 1 допофис – в Херсонской области. "За август в целом по РФ число банковских допофисов увеличилось на 45 единиц, тогда как Сбербанк сократил число своих допофисов на 58 единиц", - заключил аналитик.
крым
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_8a20da8bd6ea5d4c1c28f7f980c496c7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, крым, допофисы, банки
Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, допофисы, Банки
13:47 27.09.2024
 
Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму

Эксперт Осадчий: рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМаяк в Ялте, Крым
Маяк в Ялте, Крым - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В августе в Республике Крым было открыто 14 допофисов российских кредитных организаций - это рекордное значение, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ.
"В августе в Республике Крым было открыто девять допофисов, а в Севастополе – пять. Итого на полуострове в августе было открыто 14 допофисов. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2024 года, когда было открыто 10 допофисов", - рассказал он.
Аналитик отметил, что за весь 2023 год, по данным ЦБ, на территории полуострова было открыто всего 12 банковских допофисов.
Осадчий подчеркнул, что по данным регулятора, в настоящее время в Крыму работают допофисы 12 банков (ВТБ, РНКБ, Сбербанка, ИС Банка, Промсвязьбанка, банка ЧБРР, ЦМРБанка, Ланта-Банка, Кузнецкбизнесбанка, Банка "Россия", РостФинансбанка), тогда как в РФ действуют 317 банков.
Он также указал, что темп роста банковской сети в новых регионах замедлился – там за август был открыт только 1 допофис – в Херсонской области.
"За август в целом по РФ число банковских допофисов увеличилось на 45 единиц, тогда как Сбербанк сократил число своих допофисов на 58 единиц", - заключил аналитик.
 
ЭкономикаРОССИЯКРЫМдопофисыБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала