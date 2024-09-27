https://1prime.ru/20240927/ofisy-851829380.html

Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму

Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму - 27.09.2024, ПРАЙМ

Рекордное число банковских допофисов открыли в августе в Крыму

В августе в Республике Крым было открыто 14 допофисов российских кредитных организаций - это рекордное значение, сообщил РИА Новости начальник аналитического... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:47+0300

2024-09-27T13:47+0300

2024-09-27T13:47+0300

экономика

россия

крым

допофисы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/61/842296123_0:134:3163:1913_1920x0_80_0_0_fd001da5addf2f88e7379649067665f1.jpg

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В августе в Республике Крым было открыто 14 допофисов российских кредитных организаций - это рекордное значение, сообщил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, проанализировав данные ЦБ. "В августе в Республике Крым было открыто девять допофисов, а в Севастополе – пять. Итого на полуострове в августе было открыто 14 допофисов. Предыдущий рекорд был установлен в марте 2024 года, когда было открыто 10 допофисов", - рассказал он. Аналитик отметил, что за весь 2023 год, по данным ЦБ, на территории полуострова было открыто всего 12 банковских допофисов. Осадчий подчеркнул, что по данным регулятора, в настоящее время в Крыму работают допофисы 12 банков (ВТБ, РНКБ, Сбербанка, ИС Банка, Промсвязьбанка, банка ЧБРР, ЦМРБанка, Ланта-Банка, Кузнецкбизнесбанка, Банка "Россия", РостФинансбанка), тогда как в РФ действуют 317 банков. Он также указал, что темп роста банковской сети в новых регионах замедлился – там за август был открыт только 1 допофис – в Херсонской области. "За август в целом по РФ число банковских допофисов увеличилось на 45 единиц, тогда как Сбербанк сократил число своих допофисов на 58 единиц", - заключил аналитик.

крым

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, допофисы, банки