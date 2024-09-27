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Москвичам анонсировали пилотный проект бесплатной парковки в центре столицы

Москвичам анонсировали пилотный проект бесплатной парковки в центре столицы - 27.09.2024, ПРАЙМ

Москвичам анонсировали пилотный проект бесплатной парковки в центре столицы

Парковка за 0 рублей в центре Москвы станет доступна для всех водителей с 1 ноября, в число улиц для пилотного проекта вошли Ильинка, Новая Площадь, площадь... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:05+0300

2024-09-27T12:05+0300

2024-09-27T12:05+0300

москва

парковка

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Парковка за 0 рублей в центре Москвы станет доступна для всех водителей с 1 ноября, в число улиц для пилотного проекта вошли Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. "Тестирование пилотного проекта динамического тарифа стартовало в Москве на прошлой неделе. Оно проходит успешно, поэтому с 1 ноября инновационный тариф станет доступен для всех водителей в пилотном режиме. Стоимость стоянки уже не раз составляла 0 рублей, то есть участники могли оставить машину на платной парковке и не тратить деньги", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве отметили, что набор улиц для пилотного проекта останется прежним: Ильинка, Новая Площадь, площадь Тверская Застава, Никитский переулок, Рождественский бульвар. "Для этих пяти улиц стоимость парковки будет начинаться от 0 рублей при минимальной занятости машиномест и изменяться в зависимости от загруженности участка. Если на парковке практически не останется свободных мест, то максимальная стоимость составит 800 рублей в час. Действовать такие условия будут в ходе пилотного проекта, далее механика будет дорабатываться на основе обратной связи от водителей", - рассказали в пресс-службе. В департаменте добавили, что динамический тариф позволит автомобилистам заранее продумывать свой маршрут с учетом прогнозируемой стоимости парковки. Также водители смогут смотреть, где и в какое время суток парковка будет свободнее и дешевле в нужном им районе – это положительно скажется на балансе загруженности парковочных мест.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, парковка