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В Госдуме напомнили, кому проиндексируют пенсии и зарплаты в октябре
В Госдуме напомнили, кому проиндексируют пенсии и зарплаты в октябре - 27.09.2024, ПРАЙМ
В Госдуме напомнили, кому проиндексируют пенсии и зарплаты в октябре
Начиная с 1 октября пенсии военнослужащих и зарплаты государственных служащих будут проиндексированы на 5,1%. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы со... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:03+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Начиная с 1 октября пенсии военнослужащих и зарплаты государственных служащих будут проиндексированы на 5,1%. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина."Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 %. Эта мера коснется около 2,8 млн человек. Выполнение социальных обязательств - это безусловный приоритет государства", - отметил парламентарий.Ко всему прочему, проиндексированы также будут зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений.По словам Володина, следующая новая мера – это вступление в силу закона, который регулирует контроль над деятельностью платежных агентов. Эти агенты используются гражданами для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи и т. д. Ранее отсутствие регулирования в этой сфере повлияло на прозрачность операций, поэтому новый закон направлен на защиту прав граждан.Еще один закон, который вступает в силу с 1 октября, направлен на борьбу с "зеркалами" пиратских сайтов.
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россия, госдума, пенсии
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Пенсии
В Госдуме напомнили, кому проиндексируют пенсии и зарплаты в октябре
Володин: пенсии военным и зарплаты госслужащим будут проиндексированы на 5,1%
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Начиная с 1 октября пенсии военнослужащих и зарплаты государственных служащих будут проиндексированы на 5,1%. Об этом сообщается в Telegram-канале Госдумы со ссылкой на председателя ГД Вячеслава Володина.
"Пенсии военным будут проиндексированы на 5,1 %. Эта мера коснется около 2,8 млн человек. Выполнение социальных обязательств - это безусловный приоритет государства", - отметил парламентарий.
Ко всему прочему, проиндексированы также будут зарплаты сотрудников федеральных государственных учреждений.
По словам Володина, следующая новая мера – это вступление в силу закона, который регулирует контроль над деятельностью платежных агентов. Эти агенты используются гражданами для оплаты коммунальных услуг, мобильной связи и т. д. Ранее отсутствие регулирования в этой сфере повлияло на прозрачность операций, поэтому новый закон направлен на защиту прав граждан.
Еще один закон, который вступает в силу с 1 октября, направлен на борьбу с "зеркалами" пиратских сайтов.
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