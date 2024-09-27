“Меньше 100 тысяч”. Какие суммы переводов банки считают подозрительными

МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Закон обязывает банки отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. Но определить перевод, как подозрительный, можно по ряду других критериев. И сумма - далеко не главный, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.“Переводы обычных граждан могут отслеживаться банками по нескольким причинам: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности. В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д”, - рассказала она.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПомимо этого, финансовые организации отслеживают, с каких именно карт осуществляются переводы. Вопросы могут вызвать транзакции, идущие с карт, по которым не осуществляются важные для жизни платежи - ЖКХ, покупка товаров и продуктов, сотовая связь и т.п. Подозрительной считается карта, используемая преимущественно для переводов - если остаток средств на ней в течение недели не более 10% от среднедневного объема операций.Вообще отслеживание переводов граждан происходит без каких-либо четких границ и параметров. В этом вопросе банки ориентируются скорее на нехарактерность для конкретного клиента объема или частоты операций или мобильной (сотовой) активности. А также на то, "засветился" ли ранее получатель перевода в мошеннических операциях. Тогда могут заблокировать перевод, который значительно скромнее 100 тысяч рублей.На противодействие мошенничеству, в том числе, направлены и собственный антифрод-системы банков. Если они показывают, что операция подозрительная или карта уже была замечена в сомнительных операциях, перевод может быть заблокирован. Конечно, возможны и ошибки - в этом случае добросовестный клиент должен сам связаться с банком и попросить провести средства или отменить блокировку. Как правило, после выяснения ему идут навстречу.
МОСКВА, 26 сен - ПРАЙМ. Закон обязывает банки отслеживать все переводы, превышающие 600 тысяч рублей. Но определить перевод, как подозрительный, можно по ряду других критериев. И сумма - далеко не главный, рассказала агентству “Прайм” эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
“Переводы обычных граждан могут отслеживаться банками по нескольким причинам: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности. В рамках "антиотмывочной" системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и 1 миллион рублей в месяц), количеству операций (более 30 в день), времени между зачислением и списание средств (1 минута и менее) и т.д”, - рассказала она.
Помимо этого, финансовые организации отслеживают, с каких именно карт осуществляются переводы. Вопросы могут вызвать транзакции, идущие с карт, по которым не осуществляются важные для жизни платежи - ЖКХ, покупка товаров и продуктов, сотовая связь и т.п. Подозрительной считается карта, используемая преимущественно для переводов - если остаток средств на ней в течение недели не более 10% от среднедневного объема операций.
Вообще отслеживание переводов граждан происходит без каких-либо четких границ и параметров. В этом вопросе банки ориентируются скорее на нехарактерность для конкретного клиента объема или частоты операций или мобильной (сотовой) активности. А также на то, "засветился" ли ранее получатель перевода в мошеннических операциях. Тогда могут заблокировать перевод, который значительно скромнее 100 тысяч рублей.
На противодействие мошенничеству, в том числе, направлены и собственный антифрод-системы банков. Если они показывают, что операция подозрительная или карта уже была замечена в сомнительных операциях, перевод может быть заблокирован. Конечно, возможны и ошибки - в этом случае добросовестный клиент должен сам связаться с банком и попросить провести средства или отменить блокировку. Как правило, после выяснения ему идут навстречу.
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30 августа, 02:02
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