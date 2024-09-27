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СМИ выяснили, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеров
СМИ выяснили, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеров - 27.09.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеров
Израиль осуществил атаку на группировку "Хезболла" в Ливане, используя пейджеры, внутри которых была спрятана взрывчатка в литиевых батарейках, говорится в... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:36+0300
2024-09-27T11:36+0300
2024-09-27T11:36+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Израиль осуществил атаку на группировку "Хезболла" в Ливане, используя пейджеры, внутри которых была спрятана взрывчатка в литиевых батарейках, говорится в материале издания CNN.Источник в ливанских силах безопасности сообщил, что взрывчатка была "вшита" таким образом, что ее невозможно было обнаружить. Модификация батарей позволяла устройству быть невидимым при проверке рентгеном.Шон Мурхаус, эксперт по обезвреживанию взрывных устройств, подтвердил, что модификация батарей - один из способов сделать устройство невидимым, заметили в издании.Ранее агентство Bloomberg писало, что след от пейджеров ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению, связанному с тайваньской компанией Gold Apollo, чей бренд был указан на устройствах
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израиль, ливан
СМИ выяснили, где Израиль спрятал взрывчатку при минировании пейджеров
CNN: Израиль спрятал взрывчатку внутри батарей доставленных в Ливан пейджеров
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Израиль осуществил атаку на группировку "Хезболла" в Ливане, используя пейджеры, внутри которых была спрятана взрывчатка в литиевых батарейках, говорится в материале издания CNN.
Источник в ливанских силах безопасности сообщил, что взрывчатка была "вшита" таким образом, что ее невозможно было обнаружить. Модификация батарей позволяла устройству быть невидимым при проверке рентгеном.
Шон Мурхаус, эксперт по обезвреживанию взрывных устройств, подтвердил, что модификация батарей - один из способов сделать устройство невидимым, заметили в издании.
Ранее агентство Bloomberg писало, что след от пейджеров ведет к небольшому венгерскому предприятию BAC, которое изготавливало их по коммерческому соглашению, связанному с тайваньской компанией Gold Apollo, чей бренд был указан на устройствах
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