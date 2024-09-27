https://1prime.ru/20240927/plan-851825727.html

"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского

"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского

Бывший американский военный и аналитик Роберт Магиннис предупредил о возможности крупномасштабной войны в Европе, если будет принят предложенный Владимиром... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:18+0300

2024-09-27T12:18+0300

2024-09-27T12:18+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Бывший американский военный и аналитик Роберт Магиннис предупредил о возможности крупномасштабной войны в Европе, если будет принят предложенный Владимиром Зеленским "план победы". Об этом он написал в своей статье для American Thinker."Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией, который, в случае его принятия, может привести к масштабной войне в Европе с вовлечением в неё США", - сказано в материале.По словам Магинниса, что принятие плана может привести к резкой эскалации конфликта между Россией и Украиной. Аналитик также утверждает, что такое расширение конфликта никогда не должно было произойти, но из-за действий Байдена и Харриса ситуация стала очень серьезной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского по принуждению России к миру фатальной ошибкой и предупредил о последствиях для Киева. На заседании Совета Безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех, кто хочет провести переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.

https://1prime.ru/20240927/zelenskiy-851825169.html

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украина, владимир зеленский