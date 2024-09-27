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"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского
"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского
Бывший американский военный и аналитик Роберт Магиннис предупредил о возможности крупномасштабной войны в Европе, если будет принят предложенный Владимиром... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:18+0300
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2024-09-27T12:18+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Бывший американский военный и аналитик Роберт Магиннис предупредил о возможности крупномасштабной войны в Европе, если будет принят предложенный Владимиром Зеленским "план победы". Об этом он написал в своей статье для American Thinker."Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией, который, в случае его принятия, может привести к масштабной войне в Европе с вовлечением в неё США", - сказано в материале.По словам Магинниса, что принятие плана может привести к резкой эскалации конфликта между Россией и Украиной. Аналитик также утверждает, что такое расширение конфликта никогда не должно было произойти, но из-за действий Байдена и Харриса ситуация стала очень серьезной.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского по принуждению России к миру фатальной ошибкой и предупредил о последствиях для Киева. На заседании Совета Безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех, кто хочет провести переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
"Приведет к масштабной войне". В США бьют тревогу из-за плана Зеленского
Магиннис: план Зеленского может привести к масштабной войне с участием США
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
Бывший американский военный и аналитик Роберт Магиннис предупредил о возможности крупномасштабной войны в Европе, если будет принят предложенный Владимиром Зеленским "план победы". Об этом он написал
в своей статье для American Thinker.
"Владимир Зеленский на этой неделе прибыл в Америку, чтобы продать свой план победы над Россией, который, в случае его принятия, может привести к масштабной войне в Европе с вовлечением в неё США", - сказано в материале.
По словам Магинниса, что принятие плана может привести к резкой эскалации конфликта между Россией и Украиной. Аналитик также утверждает, что такое расширение конфликта никогда не должно было произойти, но из-за действий Байдена и Харриса ситуация стала очень серьезной.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал позицию Зеленского по принуждению России к миру фатальной ошибкой и предупредил о последствиях для Киева. На заседании Совета Безопасности ООН Зеленский раскритиковал тех, кто хочет провести переговоры с Владимиром Путиным для урегулирования конфликта.
"Будут последствия". В США сообщили Зеленскому неутешительные новости