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День траура объявят в Дагестане после взрыва на АЗС - 27.09.2024, ПРАЙМ
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День траура объявят в Дагестане после взрыва на АЗС
День траура объявят в Дагестане после взрыва на АЗС - 27.09.2024, ПРАЙМ
День траура объявят в Дагестане после взрыва на АЗС
После взрыва на АЗС в Махачкале 27 сентября будет объявлено в Дагестане днем траура. Об этом агентству РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы республики. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T22:39+0300
2024-09-27T22:50+0300
происшествия
россия
дагестан
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - ПРАЙМ. После взрыва на АЗС в Махачкале 27 сентября будет объявлено в Дагестане днем траура. Об этом агентству РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы республики."Суббота, 28 сентября, в Дагестане объявлен днём траура в память о погибших в результате ЧП на автозаправочной станции", – сказала собеседница агентства.Ранее вечером в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого пострадало десять человек. По последним данным, жертвами происшествия стали десять человек, в том числе один ребенок.
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россия, дагестан
Происшествия, РОССИЯ, Дагестан
22:39 27.09.2024 (обновлено: 22:50 27.09.2024)
 
День траура объявят в Дагестане после взрыва на АЗС

После взрыва на АЗС в Махачкале 27 сентября объявят днем траура

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосквичи скорбят по погибшим в авиакатастрофе на юге Франции
Москвичи скорбят по погибшим в авиакатастрофе на юге Франции - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - ПРАЙМ. После взрыва на АЗС в Махачкале 27 сентября будет объявлено в Дагестане днем траура. Об этом агентству РИА Новости рассказал пресс-секретарь главы республики.
"Суббота, 28 сентября, в Дагестане объявлен днём траура в память о погибших в результате ЧП на автозаправочной станции", – сказала собеседница агентства.
Ранее вечером в пятницу на АЗС в Махачкале произошел взрыв, в результате которого пострадало десять человек. По последним данным, жертвами происшествия стали десять человек, в том числе один ребенок.
 
ПроисшествияРОССИЯДагестан
 
 
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