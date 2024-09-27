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На АЗС в Махачкале прогремел взрыв - 27.09.2024, ПРАЙМ
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На АЗС в Махачкале прогремел взрыв
На АЗС в Махачкале прогремел взрыв - 27.09.2024, ПРАЙМ
На АЗС в Махачкале прогремел взрыв
На АЗС в поселке Новый Хушет в Махачкале произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом агентству РИА Новости рассказали в прокуратуре республики. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T18:36+0300
2024-09-27T18:47+0300
происшествия
россия
азс
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - ПРАЙМ. На АЗС в поселке Новый Хушет в Махачкале произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом агентству РИА Новости рассказали в прокуратуре республики.Отмечается, что к месту взрыва были направлены все специальные службы Дагестана, а полиция выводит из оцепления граждан. Жертвами происшествия стали четыре человека, в том числе один ребенок. Более того, четыре человека пострадали.Как рассказал руководитель МВД по республике Гаяна Гариева, причины и обстоятельства взрыва на заправке в Дагестане выясняются.
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россия, азс, дагестан
Происшествия, РОССИЯ, АЗС, Дагестан
18:36 27.09.2024 (обновлено: 18:47 27.09.2024)
 
На АЗС в Махачкале прогремел взрыв

Прокуратура: в Махачкале произошел взрыв на АЗС с возгоранием

© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкПоследствия взрыва автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва автосервиса в Махачкале - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Пресс-служба МЧС РФ
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МАХАЧКАЛА, 27 сен - ПРАЙМ. На АЗС в поселке Новый Хушет в Махачкале произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом агентству РИА Новости рассказали в прокуратуре республики.
Отмечается, что к месту взрыва были направлены все специальные службы Дагестана, а полиция выводит из оцепления граждан. Жертвами происшествия стали четыре человека, в том числе один ребенок. Более того, четыре человека пострадали.
Как рассказал руководитель МВД по республике Гаяна Гариева, причины и обстоятельства взрыва на заправке в Дагестане выясняются.
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