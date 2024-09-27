https://1prime.ru/20240927/proisshestviya-851836787.html

На АЗС в Махачкале прогремел взрыв

На АЗС в Махачкале прогремел взрыв - 27.09.2024, ПРАЙМ

На АЗС в Махачкале прогремел взрыв

На АЗС в поселке Новый Хушет в Махачкале произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом агентству РИА Новости рассказали в прокуратуре республики. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T18:36+0300

2024-09-27T18:36+0300

2024-09-27T18:47+0300

происшествия

россия

азс

дагестан

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МАХАЧКАЛА, 27 сен - ПРАЙМ. На АЗС в поселке Новый Хушет в Махачкале произошел взрыв с последующим пожаром. Об этом агентству РИА Новости рассказали в прокуратуре республики.Отмечается, что к месту взрыва были направлены все специальные службы Дагестана, а полиция выводит из оцепления граждан. Жертвами происшествия стали четыре человека, в том числе один ребенок. Более того, четыре человека пострадали.Как рассказал руководитель МВД по республике Гаяна Гариева, причины и обстоятельства взрыва на заправке в Дагестане выясняются.

https://1prime.ru/20240906/prava-851376876.html

дагестан

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