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В Минсельхозе рассказали о росте пошлины на экспорт российской пшеницы
В Минсельхозе рассказали о росте пошлины на экспорт российской пшеницы - 27.09.2024, ПРАЙМ
В Минсельхозе рассказали о росте пошлины на экспорт российской пшеницы
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 2 по 8 октября вырастет до 1246 рублей за тонну, на кукурузу - до 2786,2 рубля, а на ячмень - впервые с мая... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T15:11+0300
2024-09-27T15:11+0300
2024-09-27T15:11+0300
россия
минсельхоз
пошлина на экспорт пшеницы
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 2 по 8 октября вырастет до 1246 рублей за тонну, на кукурузу - до 2786,2 рубля, а на ячмень - впервые с мая будет ненулевой, 190,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 213,4 доллара за тонну, на ячмень - 185 доллара, на кукурузу - при цене 225 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 25 сентября по 1 октября, составляет 1076,7 рубля за тонну, на кукурузу - 292,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя. Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.
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россия, минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы
РОССИЯ, Минсельхоз, пошлина на экспорт пшеницы
В Минсельхозе рассказали о росте пошлины на экспорт российской пшеницы
Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы РФ со вырастет до 1246 рублей за тонну
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период со 2 по 8 октября вырастет до 1246 рублей за тонну, на кукурузу - до 2786,2 рубля, а на ячмень - впервые с мая будет ненулевой, 190,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 213,4 доллара за тонну, на ячмень - 185 доллара, на кукурузу - при цене 225 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 25 сентября по 1 октября, составляет 1076,7 рубля за тонну, на кукурузу - 292,7 рубля за тонну, на вывоз ячменя - нулевая.
В Ираке рассказали о планах по импорту российской пшеницы
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерновые культуры в России с 1 июля выросли на 1 тысячу рублей, таким образом, ставки пошлин в среднем снизились на 700 рублей за тонну. Ранее с такой инициативой выступил Минсельхоз, правительство в конце июня приняло соответствующее решение. Таким образом, базовые экспортные цены на пшеницу и меслин увеличены до 18 тысяч рублей с 17 тысяч, на ячмень и кукурузу – до 16 875 рублей с 15 875 рублей.