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"Россети" рассказали о развитии сетевого комплекса и трендах в энергетике

"Россети" рассказали о развитии сетевого комплекса и трендах в энергетике - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Россети" рассказали о развитии сетевого комплекса и трендах в энергетике

Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на сессии Российской энергетической недели с участием Министра энергетики РФ Сергея Цивилева рассказал о работе... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:50+0300

2024-09-27T13:50+0300

2024-09-27T14:13+0300

энергетика

россия

россети

"российская энергетическая неделя"

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на сессии Российской энергетической недели с участием Министра энергетики РФ Сергея Цивилева рассказал о работе компании по укреплению технологического суверенитета электроэнергетики. Он отметил, что импортозамещение остается приоритетом для "Россетей", несмотря на кратное снижение доли зарубежной продукции в закупках (до 6-8% по сравнению с более чем 40% в 2014 году). Развивается сотрудничество с крупными предприятиями и исследовательскими институтами, а также с малым и средним бизнесом.Однако, подчеркнул глава "Россетей", технологический суверенитет – это способность обеспечивать себя не только актуальными продуктами, но и инновациями."Правительство РФ инициировало разработку нацпроекта "Новые атомные и энергетические технологии", который нацелен на рост доли отечественной продукции в энергетике. У группы "Россети" есть своя научная база, центры высоковольтных испытаний. В этом году в Санкт-Петербурге открыли новый исследовательский комплекс – Интеллектуальную лабораторию цифровых сетей. Уверен эти ресурсы помогут в решении поставленных задач", – сказал Рюмин.Также на сессии обсуждались глобальные отраслевые тренды, включая увеличение электропотребления. Было отмечено, что этот процесс во многом связан с развитием технологий – с созданием мощных центров обработки данных, строительством "умного" жилья с системами кондиционирования, инфраструктуры для электротранспорта и т.д. Кроме того, есть страновая специфика. Например, в России спрос на электроэнергию стимулируют новые промышленные и транспортные проекты, развитие экономики в целом. Есть регионы-лидеры, где потребление растет опережающими темпами, например, Дальний Восток. По словам Рюмина, только за первое полугодие 2024 года компании группы "Россети" увеличили отпуск электроэнергии почти на 5% относительно того же показателя 2023 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, россети, "российская энергетическая неделя"