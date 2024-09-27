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"Русал" разработал технологию управления электролизом при помощи ИИ

"Русал" разработал технологию управления электролизом при помощи ИИ - 27.09.2024, ПРАЙМ

"Русал" разработал технологию управления электролизом при помощи ИИ

"Русал" завершил промышленные испытания использования искусственного интеллекта (ИИ) для управления процессом электролиза, нейросеть вычисляет химический состав | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T12:22+0300

2024-09-27T12:22+0300

2024-09-27T12:22+0300

россия

русал

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Русал" завершил промышленные испытания использования искусственного интеллекта (ИИ) для управления процессом электролиза, нейросеть вычисляет химический состав электролита и корректирует технологический процесс, сообщает компания. "Русал" завершил промышленные испытания искусственного интеллекта в управлении электролизом. Специально обученная нейросетевая модель вычисляет химический состав электролита в электролизере и корректирует технологический процесс. Проект позволит повысить производительность при выплавке алюминия", - говорится в сообщении пресс-службы. В данный момент состав электролита в электролизе определялся через взятие пробы и химического анализа в лаборатории, такой процесс занимал до трех суток. Однако применение нейросети позволит дополнить лабораторные замеры прогнозными значениями, а также позволит делать расчеты гораздо чаще и будет намного оперативнее корректировать технологический процесс электролиза, передает пресс-служба слова технического директора компании Виктора Манна. ИИ будет вычислять химический состав в электролизере, исходя из десятков доступных технологических параметров, включая силу тока, напряжение, исходный химический состав и температуру электролита. "Обучалась нейросеть на десятках тысяч технологических параметров и лабораторных замеров. Испытания и опытно-промышленная эксплуатация технологии, проходившие около года на Саяногорском алюминиевом заводе на электролизерах новейшего поколения РА-550, подтвердили ее эффективность", - приводятся в сообщении слова директора по автоматизации производства "Инженерно-технологического центра "Русала" Михаила Гринишина. В дальнейшем компания интегрирует модель для управления электролизом на всех своих алюминиевых заводах. Объединенная компания "Русал " - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

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