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"Русснефть" объяснила выход из проектов в Азербайджане - 27.09.2024, ПРАЙМ
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"Русснефть" объяснила выход из проектов в Азербайджане
"Русснефть" объяснила выход из проектов в Азербайджане - 27.09.2024, ПРАЙМ
"Русснефть" объяснила выход из проектов в Азербайджане
"Русснефть" вышла из проектов по добыче нефти в Азербайджане из-за корпоративной необходимости, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:04+0300
2024-09-27T13:04+0300
энергетика
русснефть
азербайджан
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" вышла из проектов по добыче нефти в Азербайджане из-за корпоративной необходимости, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Российской энергонедели.Отвечая на вопрос, почему компания вышла из проектов в Азербайджане, Толочек ответил: "Корпоративная необходимость".Также он добавил, что выход из активов "абсолютно не повлияет" на производственную деятельность "Русснефти"."Русснефть" вышла из добычных проектов в Азербайджане, следует из опубликованного списка аффилированных лиц компании за первое полугодие 2024 года. Компания в последние годы не раскрывала данные о добыче нефти в Азербайджане, однако в годовом отчете в 2019 году отмечала, что проекты в республике "дают 500 тысяч тонн нефти ежегодно". Суммарный объем добычи нефти компанией в 2023 году составил 6,43 миллиона тонн.Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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русснефть, азербайджан
Энергетика, Русснефть, АЗЕРБАЙДЖАН
13:04 27.09.2024
 
"Русснефть" объяснила выход из проектов в Азербайджане

Толочек: "Русснефть" вышла из проектов в Азербайджане из-за корпоративной необходимости

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкРусснефть
Русснефть - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. "Русснефть" вышла из проектов по добыче нефти в Азербайджане из-за корпоративной необходимости, сообщил журналистам президент компании Евгений Толочек в кулуарах Российской энергонедели.
Отвечая на вопрос, почему компания вышла из проектов в Азербайджане, Толочек ответил: "Корпоративная необходимость".
Также он добавил, что выход из активов "абсолютно не повлияет" на производственную деятельность "Русснефти".
"Русснефть" вышла из добычных проектов в Азербайджане, следует из опубликованного списка аффилированных лиц компании за первое полугодие 2024 года. Компания в последние годы не раскрывала данные о добыче нефти в Азербайджане, однако в годовом отчете в 2019 году отмечала, что проекты в республике "дают 500 тысяч тонн нефти ежегодно". Суммарный объем добычи нефти компанией в 2023 году составил 6,43 миллиона тонн.
Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
ЭнергетикаРусснефтьАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
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