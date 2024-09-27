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Рыбаки в США потеряли $2 млрд выручки

Рыбаки в США потеряли $2 млрд выручки - 27.09.2024, ПРАЙМ

Рыбаки в США потеряли $2 млрд выручки

Рыбная отрасль в Аляске, главном рыбопромышленном штате США, в 2023 году получила почти на 2 миллиарда долларов меньше выручки, чем годом ранее, количество... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T07:45+0300

2024-09-27T07:45+0300

2024-09-27T07:45+0300

экономика

сша

рыболовство

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Рыбная отрасль в Аляске, главном рыбопромышленном штате США, в 2023 году получила почти на 2 миллиарда долларов меньше выручки, чем годом ранее, количество рабочих мест в стране из-за этого сократилось на 38 тысяч, одной из причин стал рост экспорта российской продукции, говорится в отчете Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA, федеральное ведомство в структуре минторга США), имеющемся в распоряжении РИА Новости. "В 2022-2023 годах выручка рыбной отрасли Аляски упала на 1,8 миллиарда долларов. Более 38 тысяч человек потеряли рабочие места в США. Вклад сектора в ВВП страны сократился на 4,3 миллиарда долларов", - говорится в отчете. Кроме того, выросло число банкротств частных рыбаков в стране, закрылось несколько береговых заводов, что в отдельных случаях привело к потере 70% доходов на местах, отмечают в NOAA. В ведомстве полагают, что влияние на рыбопромышленный сектор США оказало значительное увеличение издержек и расходов, начиная с 2022 года: выросли, в частности, стоимость обслуживания кредитов, затраты на топливо, энергоснабжение и зарплаты, общая инфляция в стране. При этом оптовые цены на американскую рыбную продукцию за 2023 год сократились на 23%, а средняя стоимость "рыбы с борта" - на 38%. Согласно отчету, среди причин в том числе выделяется рост экспорта российского лосося и рост производства российских продуктов с более высокой добавленной стоимостью из минтая, таких как сурими. "Аляска - главный рыбопромышленный штат США. На нее приходится около 60% вылова и производства рыбной продукции в стране и 30% всей выручки сектора. На рыбопереработку приходится 70% промышленного производства штата. Местные рыбаки добывают наиболее важные для мирового рыбного рынка виды водных биоресурсов - минтай, тихоокеанский лосось и треску, краб и др. По добыче этих видов рыбы США всегда конкурировала с Россией. При этом пока американские рыбаки уступают российском первое место в добыче этих видов. Наиболее острая конкуренция между странами в секторах минтая и лососей", - комментирует президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак. По его словам, введение санкций США против России привело Запад к слому налаженной системы поставок рыбопродукции. Он предположил, что решать кризисную ситуацию американские власти и рыбаки будут с помощью очередных санкций против России на главных рынках сбыта: уже два года США активно используют этот инструмент, продвигая запреты на ввоз российской рыбы и не только. Целью, по мнению президента АДМ, является ослабление позиций продукции РФ и обеспечение преимущества и дополнительной прибыли от экспорта рыбопродукции США за счет полной монополии на основных рынках сбыта, прежде всего ЕС и Великобритании. Эксперт добавил, что российские рыбаки также находятся в сложной финансовой ситуации, но несмотря на это сохраняют конкурентоспособность рыночными методами: модернизацией мощностей, расширением ассортимента продукции с учетом потребностей рынка, диверсификацией поставок и развитием новых рынков. Он уверен, что такой подход позволит российским рыбакам сохранить лидерство на мировом рынке. Россия поставляет рыбу и морепродукты более чем в 80 стран, заявлял РИА Новости глава Росрыболовства Илья Шестаков. В прошлом году российские предприятия экспортировали минтаевой продукции на 1,36 миллиарда долларов, говорил Буглак. Также он заявлял, что за 10 лет экспорт в объеме прибавил 14%, в деньгах - 16%.

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сша, рыболовство