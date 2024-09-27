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Боковик перед новым рывком - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Боковик перед новым рывком
Боковик перед новым рывком - 27.09.2024, ПРАЙМ
Боковик перед новым рывком
Индекс Мосбиржи накануне закрылся по нулям — 2833 п. и +0,1%. На коррекции от 6-недельных максимумов и после +15% со дна сентября поддержка была в области 2800... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:09+0300
2024-09-27T10:09+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся по нулям — 2833 п. и +0,1%. На коррекции от 6-недельных максимумов и после +15% со дна сентября поддержка была в области 2800 п., и вчера она устояла. В ближайшие сессии возможен боковик на новом тренде вверх, после чего не исключается рывок на локальные максимумы. До конца осени таргет 3000 п. остается актуальным.Сильнее рынка — акции Мосэнерго (+7,9%). Бумаги обновили максимумы месяца. Акции входят в наш топ-10 отраслевой портфель с годовым потенциалом 4 руб., или еще +61% от текущих.Акции Газпрома стали лидерами недели: +12%. Информация от западных СМИ по налогам подтвердилась — российские власти обсуждают возможность послабления. Если решение будет принято, это перезапустит ралли. Сопротивление 141 руб. ограничивает ход на круглые 150 руб.; скорее всего, преграда ненадолго.Рубль завершает сентябрь слабо: юань почти +10%, евро +2%, доллар около +1%. Факторов слабости рубля было предостаточно, а драйверы силы нацвалюты себя так и не проявили. Пик налоговых платежей будет в понедельник, 30 сентября, может на днях и увидим более внятную, но локальную коррекцию инвалют. Вариант с тестом 13 в юане при текущем курсе 13,17 сохраняется.
ПРАЙМ
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Михаил Зельцер
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
мнения аналитиков, рубль, рынки
Мнения аналитиков, рубль, Рынки
10:09 27.09.2024
 

Боковик перед новым рывком

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся по нулям — 2833 п. и +0,1%. На коррекции от 6-недельных максимумов и после +15% со дна сентября поддержка была в области 2800 п., и вчера она устояла. В ближайшие сессии возможен боковик на новом тренде вверх, после чего не исключается рывок на локальные максимумы. До конца осени таргет 3000 п. остается актуальным.
Сильнее рынка — акции Мосэнерго (+7,9%). Бумаги обновили максимумы месяца. Акции входят в наш топ-10 отраслевой портфель с годовым потенциалом 4 руб., или еще +61% от текущих.
Акции Газпрома стали лидерами недели: +12%. Информация от западных СМИ по налогам подтвердилась — российские власти обсуждают возможность послабления. Если решение будет принято, это перезапустит ралли. Сопротивление 141 руб. ограничивает ход на круглые 150 руб.; скорее всего, преграда ненадолго.
Рубль завершает сентябрь слабо: юань почти +10%, евро +2%, доллар около +1%. Факторов слабости рубля было предостаточно, а драйверы силы нацвалюты себя так и не проявили. Пик налоговых платежей будет в понедельник, 30 сентября, может на днях и увидим более внятную, но локальную коррекцию инвалют. Вариант с тестом 13 в юане при текущем курсе 13,17 сохраняется.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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