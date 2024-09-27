Боковик перед новым рывком

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся по нулям — 2833 п. и +0,1%. На коррекции от 6-недельных максимумов и после +15% со дна сентября поддержка была в области 2800 п., и вчера она устояла. В ближайшие сессии возможен боковик на новом тренде вверх, после чего не исключается рывок на локальные максимумы. До конца осени таргет 3000 п. остается актуальным.Сильнее рынка — акции Мосэнерго (+7,9%). Бумаги обновили максимумы месяца. Акции входят в наш топ-10 отраслевой портфель с годовым потенциалом 4 руб., или еще +61% от текущих.Акции Газпрома стали лидерами недели: +12%. Информация от западных СМИ по налогам подтвердилась — российские власти обсуждают возможность послабления. Если решение будет принято, это перезапустит ралли. Сопротивление 141 руб. ограничивает ход на круглые 150 руб.; скорее всего, преграда ненадолго.Рубль завершает сентябрь слабо: юань почти +10%, евро +2%, доллар около +1%. Факторов слабости рубля было предостаточно, а драйверы силы нацвалюты себя так и не проявили. Пик налоговых платежей будет в понедельник, 30 сентября, может на днях и увидим более внятную, но локальную коррекцию инвалют. Вариант с тестом 13 в юане при текущем курсе 13,17 сохраняется.
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи накануне закрылся по нулям — 2833 п. и +0,1%. На коррекции от 6-недельных максимумов и после +15% со дна сентября поддержка была в области 2800 п., и вчера она устояла. В ближайшие сессии возможен боковик на новом тренде вверх, после чего не исключается рывок на локальные максимумы. До конца осени таргет 3000 п. остается актуальным.
Сильнее рынка — акции Мосэнерго (+7,9%). Бумаги обновили максимумы месяца. Акции входят в наш топ-10 отраслевой портфель с годовым потенциалом 4 руб., или еще +61% от текущих.
Акции Газпрома стали лидерами недели: +12%. Информация от западных СМИ по налогам подтвердилась — российские власти обсуждают возможность послабления. Если решение будет принято, это перезапустит ралли. Сопротивление 141 руб. ограничивает ход на круглые 150 руб.; скорее всего, преграда ненадолго.
Рубль завершает сентябрь слабо: юань почти +10%, евро +2%, доллар около +1%. Факторов слабости рубля было предостаточно, а драйверы силы нацвалюты себя так и не проявили. Пик налоговых платежей будет в понедельник, 30 сентября, может на днях и увидим более внятную, но локальную коррекцию инвалют. Вариант с тестом 13 в юане при текущем курсе 13,17 сохраняется.
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