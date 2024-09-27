https://1prime.ru/20240927/rynok-851819904.html

Пока все в минусе

Пока все в минусе - 27.09.2024, ПРАЙМ

Пока все в минусе

В четверг, 26 сентября, торги на Мосбирже завершились по рублю в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 92,51 руб., евро/рубль - на 0,63%, до 103,24... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T08:53+0300

2024-09-27T08:53+0300

2024-09-27T08:53+0300

мнения аналитиков

мосбиржа

рынок

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851819904.jpg?1727416386

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. В четверг, 26 сентября, торги на Мосбирже завершились по рублю в минусе. Пара доллар/рубль повысилась на 0,30%, до 92,51 руб., евро/рубль - на 0,63%, до 103,24 руб., юань/рубль - на 0,22%, до 13,18 руб.На валютном рынке российский рубль продолжает ослабевать. За неполный месяц национальная валюта потеряла около 1,45% по отношению к доллару США, к евро - 2,45% и юаню - 9,29%. Падение национальной валюты можно связать с несколькими ключевыми факторами. Во-первых, наблюдается снижение объема экспорта товаров и услуг в июле и августе при сохранении стабильного уровня импорта. Во-вторых, произошло существенное уменьшение доли обязательной репатриации валютной выручки с 80% до 40%. В-третьих, дефицит ликвидности юаней. Кроме того, негативное влияние на курс рубля оказало падение цен на нефть в сентябре.Несмотря на общую тенденцию к ослаблению, рубль довольно стабильно себя ведет в диапазоне 87,75 - 93,45 руб. Пробой верхней границы диапазона приведет рынок к новому витку ослабления рубля. В конце месяца он может получить краткосрочную поддержку от налогового периода. В текущем месяце единый день уплаты налогов приходится на 30 сентября.Банк России, в свою очередь, не исключает возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящем заседании в октябре. Напомню, что на последнем заседании 13 сентября регулятор повысил ставку до 19% годовых. Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о ключевой ставке, запланировано на 25 октября. Ставку могут поднять на 100 б.п.Что касается нефтяного рынка, цены на "черное золото" демонстрируют снижение. По итогам четверга баррель Brent подешевел на 2,48%, до $71,09. Основным фактором давления на цены стала информация о готовности Саудовской Аравии к увеличению добычи. По данным Financial Times, королевство может отказаться от неофициального ориентира цены на нефть в $100 за баррель, готовясь к наращиванию производства. Саудовские власти намерены придерживаться плана, согласно которому ОПЕК+ начнет постепенно снимать ограничения на нефтедобычу с 1 декабря, даже если это приведет к длительному периоду низких цен на нефть.Дополнительное давление на нефтяные цены оказывают новости из Ливии, где власти западной и восточной частей страны договорились о назначении нового главы Центробанка. Ожидается, что это поможет преодолеть кризис, вызвавший резкое сокращение поставок нефти из страны. Администрация восточной части Ливии пообещала быстро восстановить остановленную добычу. Падение цен может быть ограничено благодаря недавно анонсированному пакету стимулирующих мер в Китае, а также падению индекса доллара. Хоть позиции покупателей пошатнулись, покупатели пока могут вернуть курс к уровню $73,40, либо мы погружаемся на уровень $65, что больно ударит по рублю.С августа у рубля устойчивая тенденция к ослаблению, что связано с комплексом факторов, включая снижение экспорта, изменения в политике репатриации валютной выручки и падение цен на нефть. Банк России активно реагирует на ситуацию, повышая ключевую ставку. Поскольку сегодня пятница и нефть торгуется в минусе, то вполне вероятно в начале сессии падение доллара, во второй половине дня - небольшое ослабление рубля до 92,90 руб.Индекс Мосбиржи снизился на 0,02%, до 2829,65 п., индекс РТС - на 0,04%, до 964,64 п. Сентябрь завершается успешно: рынок оттолкнулся от годового минимума, оказавшись выше 2800 пунктов. Отскок составил 12,6%, с начала месяца индекс показал рост на 6,76%. Учитывая, что в конце месяца Центральный банк снова будет рассматривать вопрос ключевой ставки на фоне высокой инфляции. Нефть дешевеет, индекс Мосбиржи в ближайшие дни будет под давлением. Следим за уровнем 2800. Сохраняются риски уйти к 2750.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, рынок