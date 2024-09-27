Пауза в росте

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг практически не изменился, показав незначительное снижение на 0,02% до 2829,65 п. Индекс РТС потерял в начале торгов 0,33%, но затем восстановился, хотя и показал символическое снижение на 0,04% по итогам дня. В сегменте ОФЗ инвесторы уже шесть торговых сессий не могут определиться с направлением, индекс RGBI потерял за день 0,09%, снизившись до 102,40 п.Банковский сектор на торгах в четверг выглядел хуже рынка, не смотря на хорошие отчёты по РСБУ днём ранее.Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредитования остаётся существенным, а корпоративное кредитование растёт очень быстро. Регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки в октябре.Нефть Brent подешевела на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия придерживается решения ОПЕК + увеличить добычу с 1 декабря и снизить неофициальную целевую цену на нефть в 100 долларов США за баррель, чтобы вернуть долю рынка.Котировки золота продолжают обновлять исторические максимумы, впервые за все время превысив отметку 2700 долларов США за тройскую унцию.Акции ЮГК повысились в цене на фоне сообщений Ростехнадзора о том, что компания исправляет выявленные нарушения. Несмотря на то, что золото каждый день обновляет исторические максимумы, котировки акций российских золотодобывающих компаний пока не могут похвастаться таким же уверенным ростом.В четверг на Московской бирже стартовали торги акциями Хэдхантер, утренний навес из продавцов быстро был выкуплен. В компании сегодня заявили, что 30 сентября начнут программу обратного выкупа акций объёмом до 9,61 млрд руб. Это может оказать поддержку акциям Хэдхантер в краткосрочной перспективе.Акции Газпрома продолжили восстанавливаться на фоне смешанного новостного фона. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что решение по отмене НДПИ Газпрома пока не принято, оно будет привязано к закону о бюджете на следующую трехлетку. Замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что отмена надбавки НДПИ Газпрома обсуждается в правительстве, но решения пока нет. В текущей ситуации рост капитальных затрат выглядит более вероятным событием для компании, нежели выплата дивидендов.
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в четверг практически не изменился, показав незначительное снижение на 0,02% до 2829,65 п. Индекс РТС потерял в начале торгов 0,33%, но затем восстановился, хотя и показал символическое снижение на 0,04% по итогам дня. В сегменте ОФЗ инвесторы уже шесть торговых сессий не могут определиться с направлением, индекс RGBI потерял за день 0,09%, снизившись до 102,40 п.
Банковский сектор на торгах в четверг выглядел хуже рынка, не смотря на хорошие отчёты по РСБУ днём ранее.
Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки. Оперативные данные за сентябрь показывают, что общий рост кредитования остаётся существенным, а корпоративное кредитование растёт очень быстро. Регулятор не исключает очередного повышения ключевой ставки в октябре.
Нефть Brent подешевела на фоне новостей о том, что Саудовская Аравия придерживается решения ОПЕК + увеличить добычу с 1 декабря и снизить неофициальную целевую цену на нефть в 100 долларов США за баррель, чтобы вернуть долю рынка.
Котировки золота продолжают обновлять исторические максимумы, впервые за все время превысив отметку 2700 долларов США за тройскую унцию.
Акции ЮГКповысились в цене на фоне сообщений Ростехнадзора о том, что компания исправляет выявленные нарушения. Несмотря на то, что золото каждый день обновляет исторические максимумы, котировки акций российских золотодобывающих компаний пока не могут похвастаться таким же уверенным ростом.
В четверг на Московской бирже стартовали торги акциями Хэдхантер, утренний навес из продавцов быстро был выкуплен. В компании сегодня заявили, что 30 сентября начнут программу обратного выкупа акций объёмом до 9,61 млрд руб. Это может оказать поддержку акциям Хэдхантер в краткосрочной перспективе.
Акции Газпрома продолжили восстанавливаться на фоне смешанного новостного фона. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что решение по отмене НДПИ Газпрома пока не принято, оно будет привязано к закону о бюджете на следующую трехлетку. Замминистра финансов Алексей Сазанов сказал, что отмена надбавки НДПИ Газпрома обсуждается в правительстве, но решения пока нет. В текущей ситуации рост капитальных затрат выглядит более вероятным событием для компании, нежели выплата дивидендов.
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