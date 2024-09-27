Всем пристегнуться: рынок акций набирает скорость

МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 6,1%, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 4,8%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 0,7% и торговался в пятницу вблизи отметки 93,3.Рост акций продолжился в начале недели, а в среду перешел к консолидации вблизи уровня 2850 по индексу МосБиржи.Локомотивом роста в начале недели выступили акции Газпрома. В начале недели агентство Bloomberg сообщило, что власти РФ рассматривают возможность снижения налогового бремени для Газпрома. Речь шла об отмене повышенного НДПИ, который составляет порядка 600 млрд рублей в год до 2025 года включительно. Инвесторы также были убеждены, что в этом случае Газпром сможет выплатить дивиденды.На следующей неделе мы ожидаем боковую динамику на рынке акций. Поддержка от цен на нефть ослабла, котировки Brent снизились до $71 за баррель, при этом цены на промышленные металлы (медь, алюминий) обновляют локальные максимумы на фоне слабеющего на мировом рынке доллара и мер по поддержке экономики, объявленных руководством Китая. Индекс DXY снизился в конце недели ниже уровня 100,5. Финансовые рынки Китая будут закрыты всю неделю, страна будет праздновать День образования КНР.
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций на прошедшей неделе закрылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 6,1%, валютный индекс РТС закрылся в плюсе на 4,8%. Курс рубля по отношению к доллару на форексе ослаб на 0,7% и торговался в пятницу вблизи отметки 93,3.
Рост акций продолжился в начале недели, а в среду перешел к консолидации вблизи уровня 2850 по индексу МосБиржи.
Локомотивом роста в начале недели выступили акции Газпрома. В начале недели агентство Bloomberg сообщило, что власти РФ рассматривают возможность снижения налогового бремени для Газпрома. Речь шла об отмене повышенного НДПИ, который составляет порядка 600 млрд рублей в год до 2025 года включительно. Инвесторы также были убеждены, что в этом случае Газпром сможет выплатить дивиденды.
На следующей неделе мы ожидаем боковую динамику на рынке акций. Поддержка от цен на нефть ослабла, котировки Brent снизились до $71 за баррель, при этом цены на промышленные металлы (медь, алюминий) обновляют локальные максимумы на фоне слабеющего на мировом рынке доллара и мер по поддержке экономики, объявленных руководством Китая. Индекс DXY снизился в конце недели ниже уровня 100,5. Финансовые рынки Китая будут закрыты всю неделю, страна будет праздновать День образования КНР.
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