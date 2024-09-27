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Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией - 27.09.2024, ПРАЙМ
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
Министерство обороны Финляндии предложило разместить штаб-квартиру Командования сухопутных войск НАТО (MCLCC) в Миккели, сообщает финский телеканал MTV со... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T12:41+0300
2024-09-27T12:41+0300
2024-09-27T12:41+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Министерство обороны Финляндии предложило разместить штаб-квартиру Командования сухопутных войск НАТО (MCLCC) в Миккели, сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявление минобороны страны."Минобороны предложило разместить штаб командования сухопутных войск НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны Финляндии", — отмечается в документе оборонного ведомства.Согласно данным телеканала, предложение уже получило подтверждение. Штаб-квартира НАТО будет располагаться в Миккели вместе со штабом Сил обороны Финляндии.Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило о поддержке инициативы создания Многокорпусного командования сухопутных войск (Multi Corps Land Component Command) и Передовых сухопутных сил (Forward Land Forces) НАТО в Финляндии со стороны министров обороны стран-членов НАТО.
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россия, финляндия, нато
Политика, РОССИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, НАТО
Финляндия предложила разместить штаб НАТО у границы с Россией
Минобороны Финляндии предложило разместить штаб НАТО в городе Миккели
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ.
Министерство обороны Финляндии предложило разместить штаб-квартиру Командования сухопутных войск НАТО (MCLCC) в Миккели, сообщает финский телеканал MTV со ссылкой на заявление
минобороны страны.
"Минобороны предложило разместить штаб командования сухопутных войск НАТО (Multi Corps Land Component Command, MCLCC) в Миккели, где уже располагается штаб Сил обороны Финляндии", — отмечается в документе оборонного ведомства.
Согласно данным телеканала, предложение уже получило подтверждение. Штаб-квартира НАТО будет располагаться в Миккели вместе со штабом Сил обороны Финляндии.
Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило о поддержке инициативы создания Многокорпусного командования сухопутных войск (Multi Corps Land Component Command) и Передовых сухопутных сил (Forward Land Forces) НАТО в Финляндии со стороны министров обороны стран-членов НАТО.
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