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Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК

Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК - 27.09.2024, ПРАЙМ

Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК

Руководитель ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский был арестован по обвинению в поставке некачественной продукции в российскую армию и... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T11:26+0300

2024-09-27T11:26+0300

2024-09-27T11:26+0300

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Руководитель ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский был арестован по обвинению в поставке некачественной продукции в российскую армию и причинении ущерба в размере более 160 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК России."Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ обвиняет Пыльского в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. На счета компании ООО "Сибирская навигационная компания" был наложен арест на сумму 164 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступлению.

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