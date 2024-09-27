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Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК
Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК - 27.09.2024, ПРАЙМ
Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК
Руководитель ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский был арестован по обвинению в поставке некачественной продукции в российскую армию и... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T11:26+0300
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Руководитель ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский был арестован по обвинению в поставке некачественной продукции в российскую армию и причинении ущерба в размере более 160 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК России."Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ обвиняет Пыльского в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. На счета компании ООО "Сибирская навигационная компания" был наложен арест на сумму 164 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступлению.
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Арестован руководитель проекта ООО "СИБНК", сообщил СК
СК завел дело о мошенничестве с поставками в армию с ущербом в 164 млн рублей
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Руководитель ООО "Сибирская навигационная компания" Владислав Пыльский был арестован по обвинению в поставке некачественной продукции в российскую армию и причинении ущерба в размере более 160 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СК России.
"Пыльский задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отмечается в сообщении.
Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ обвиняет Пыльского в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой. На счета компании ООО "Сибирская навигационная компания" был наложен арест на сумму 164 миллиона рублей. Расследование уголовного дела продолжается с целью установления других лиц, причастных к преступлению.
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