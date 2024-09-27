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Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере

Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере - 27.09.2024, ПРАЙМ

Умерла актриса, сыгравшая профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере

Британская актриса Мэгги Смит, известная преимущественно по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет, передает... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T16:42+0300

2024-09-27T16:42+0300

2024-09-27T16:47+0300

происшествия

великобритания

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Британская актриса Мэгги Смит, известная преимущественно по роли профессора Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет, передает телеканал Sky News."Мэгги Смит, известная по своим ролям в "Гарри Поттере" и "Аббатстве Даунтон", умерла в возрасте 89 лет", -сказано в материале со ссылкой на ее сыновей.Ее сыновья также сообщили, что она умерла в больнице, и выразили благодарность медицинскому персоналу за заботу о ней.Мэгги Смит также стала известна своей ролью в сериале "Аббатство Даунтон", где сыграла вдовствующую графиню Грэнтэм. В своей карьере она дважды получила премию "Оскар", в 1969 году за лучшую женскую роль в фильме "Премьера мисс Джин Броуди" и в 1978 году за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Калифорнийская сюита".

https://1prime.ru/20240925/madyanov-851774240.html

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