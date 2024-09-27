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Сомали заявило об ущербе от украинского конфликта из-за роста цен на еду
Сомали заявило об ущербе от украинского конфликта из-за роста цен на еду - 27.09.2024, ПРАЙМ
Сомали заявило об ущербе от украинского конфликта из-за роста цен на еду
Сомали очень сильно пострадало от конфликта на Украине из-за роста цен на продовольствие, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T06:55+0300
2024-09-27T06:55+0300
2024-09-27T06:55+0300
экономика
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ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Сомали очень сильно пострадало от конфликта на Украине из-за роста цен на продовольствие, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Ахмед Муаллим Фики. "Очень-очень влияет - продовольственные цены, гуманитарная помощь, которая всегда приходит от других стран… по многим направлениям", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая влияние украинского конфликта на Сомали. Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
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украина, продукты питания, африка
Экономика, УКРАИНА, продукты питания, АФРИКА
Сомали заявило об ущербе от украинского конфликта из-за роста цен на еду
Глава МИД: Сомали очень сильно пострадало от украинского конфликта из-за роста цен на еду
ООН, 27 сен - ПРАЙМ. Сомали очень сильно пострадало от конфликта на Украине из-за роста цен на продовольствие, заявил РИА Новости министр иностранных дел африканского государства Ахмед Муаллим Фики.
"Очень-очень влияет - продовольственные цены, гуманитарная помощь, которая всегда приходит от других стран… по многим направлениям", - сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, оценивая влияние украинского конфликта на Сомали.
Генеральная Ассамблея ООН во вторник собралась на ежегодную, 79-ю сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавляет глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.
Сомали планирует добыть первую в своей истории нефть, сообщили СМИ