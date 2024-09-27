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Новак назвал ожидаемый объем экспорта СПГ из России по итогам 2024 года

Новак назвал ожидаемый объем экспорта СПГ из России по итогам 2024 года - 27.09.2024, ПРАЙМ

Новак назвал ожидаемый объем экспорта СПГ из России по итогам 2024 года

Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%,... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T09:35+0300

2024-09-27T09:35+0300

2024-09-27T09:35+0300

энергетика

россия

спг

александр новак

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа из России по итогам года составит примерно 35 миллионов тонн, и таким образом по сравнению с прошлым годом вырастет на 6%, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Оценки есть, примерно 35 миллионов тонн", - ответил он в кулуарах Российской энергетической недели (РЭН) журналистам на вопрос о прогнозе экспорта СПГ из России в 2024 году. В прошлом году экспорт СПГ составил 33 миллиона тонн. Таким образом, показатель в 2024 году вырастет примерно на 6%. Российская энергетическая неделя проходит в Москве с 26 по 28 сентября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, спг, александр новак