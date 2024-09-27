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В ВТБ описали сценарий с ростом ключевой ставки до 23% - 27.09.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240927/stavka-851822908.html
В ВТБ описали сценарий с ростом ключевой ставки до 23%
В ВТБ описали сценарий с ростом ключевой ставки до 23% - 27.09.2024, ПРАЙМ
В ВТБ описали сценарий с ростом ключевой ставки до 23%
Уровень ключевой ставки в 20% против нынешних 19% будет протестирован до конца года, чтобы обуздать инфляцию, заявил журналистам первый заместитель председателя | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T10:47+0300
2024-09-27T10:50+0300
экономика
россия
втб
ставка банка россии
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Уровень ключевой ставки в 20% против нынешних 19% будет протестирован до конца года, чтобы обуздать инфляцию, заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов. "Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум в 20% и пробивать его, чтобы обуздать инфляцию. Это открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки. ...Я персонально считаю, что уже до конца 2024 года у нас осталось два заседания по ставке - можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив 20% границу, которая нам далась в 2022 году", - сказал Пьянов в ходе телефонного звонка по представлению ключевых финансовых показателей ВТБ за 8 месяцев. Он уточнил, что при этом ВТБ принял на 2025 год прогноз по инфляции 6%. Пьянов отметил доверительный интервал этого прогноза в 2 процентных пункта, как в ту, так и в другую сторону. То есть это может быть, как 4%, так и 8%. "Основными доводами были отсутствие значимых улучшений на рынке труда, по-прежнему наблюдается двузначный рост номинальных заработных плат и тут улучшений не ожидается, никаких тактических и срочных мер мы пока не распознаем. Второе: последний раз, когда наблюдалась инфляция в таргете ЦБ, это был более сбалансированный бюджет с нефтью ценой 40 долларов за баррель. Сейчас бюджет имеет цену нефти, балансирующую гораздо выше, это выше даже 60 долларов за баррель. Мы считаем – это около 80 долларов", - пояснил Пьянов. При таком значительно более мягком бюджете и сложностях на рынке труда топ-менеджер не видит значимых помощников для ЦБ в обуздании инфляции в 2025 году. "Если инфляция 6% - это 19% средняя ключевая ставка по 2025 году. При этом кривые конкретные - будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое держание 20%, а потом снижение – это уже острые спекуляции, поэтому мы выбрали вариант с 6% инфляции и средней ключевой ставкой 19% по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов, если инфляция 8%, ставка легко может быть 23%", - сказал он.
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россия, втб, ставка банка россии
Экономика, РОССИЯ, ВТБ, ставка Банка России
10:47 27.09.2024 (обновлено: 10:50 27.09.2024)
 
В ВТБ описали сценарий с ростом ключевой ставки до 23%

Пьянов: ВТБ ожидает тестирования ключевой ставки ЦБ уровня в 20% до конца года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВТБ
ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Уровень ключевой ставки в 20% против нынешних 19% будет протестирован до конца года, чтобы обуздать инфляцию, заявил журналистам первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
"Я персонально согласен с тем, что мы будем тестировать максимум в 20% и пробивать его, чтобы обуздать инфляцию. Это открывает на 2025 год огромную множественность кривых динамики ключевой ставки. ...Я персонально считаю, что уже до конца 2024 года у нас осталось два заседания по ставке - можем легко поставить рекорд нового времени по значению ключевой ставки, пробив 20% границу, которая нам далась в 2022 году", - сказал Пьянов в ходе телефонного звонка по представлению ключевых финансовых показателей ВТБ за 8 месяцев.
Он уточнил, что при этом ВТБ принял на 2025 год прогноз по инфляции 6%. Пьянов отметил доверительный интервал этого прогноза в 2 процентных пункта, как в ту, так и в другую сторону. То есть это может быть, как 4%, так и 8%.
"Основными доводами были отсутствие значимых улучшений на рынке труда, по-прежнему наблюдается двузначный рост номинальных заработных плат и тут улучшений не ожидается, никаких тактических и срочных мер мы пока не распознаем. Второе: последний раз, когда наблюдалась инфляция в таргете ЦБ, это был более сбалансированный бюджет с нефтью ценой 40 долларов за баррель. Сейчас бюджет имеет цену нефти, балансирующую гораздо выше, это выше даже 60 долларов за баррель. Мы считаем – это около 80 долларов", - пояснил Пьянов.
При таком значительно более мягком бюджете и сложностях на рынке труда топ-менеджер не видит значимых помощников для ЦБ в обуздании инфляции в 2025 году.
"Если инфляция 6% - это 19% средняя ключевая ставка по 2025 году. При этом кривые конкретные - будет ли это 21%, а потом снижение, или долгое держание 20%, а потом снижение – это уже острые спекуляции, поэтому мы выбрали вариант с 6% инфляции и средней ключевой ставкой 19% по 2025 году. Для оптимистов, если инфляция будет 4%, то средняя ставка может быть 11%, для пессимистов, если инфляция 8%, ставка легко может быть 23%", - сказал он.
 
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