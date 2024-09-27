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Суд в Москве частично удовлетворил иск инвесторов к Euroclear - 27.09.2024, ПРАЙМ
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Суд в Москве частично удовлетворил иск инвесторов к Euroclear
Суд в Москве частично удовлетворил иск инвесторов к Euroclear - 27.09.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве частично удовлетворил иск инвесторов к Euroclear
Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов-физлиц к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании... | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T19:20+0300
2024-09-27T19:20+0300
россия
суд
euroclear
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов-физлиц к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих им ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Поданный в июле 2023 года иск стал первым коллективным иском к Euroclear. Изначально соистцами выступили восемь физлиц. Требования были заявлены в различных валютах на общую сумму по курсу на дату подачи иска более 1,2 миллиарда рублей. Как поясняли в адвокатском бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP), представлявшем истцов, инвесторы заявляли "требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм (погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и пр.)". В ходе рассмотрения иска к нему присоединялись другие соистцы, в то же время некоторые инвесторы за это время отказались от требований, а сами суммы требований корректировались, в том числе вследствие получения истцами компенсации купонных доходов в рамках президентского указа №665. Cуд в пятницу рассматривал требования порядка 20 истцов, частично были удовлетворены требования 13 из них. По словам участников разбирательства, иск удовлетворен только в части купонных доходов, на которые не распространяется указ №665, требования о взыскании остальной части купонов и стоимости бумаг суд отклонил. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды к Euroclear Bank и Clearstream Banking иски, связанные с заморозкой активов.
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россия, суд, euroclear
РОССИЯ, суд, Euroclear
19:20 27.09.2024
 
Суд в Москве частично удовлетворил иск инвесторов к Euroclear

Суд в Москве частично удовлетворил иск инвесторов к Euroclear на 1,2 млрд рублей

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил коллективный иск российских инвесторов-физлиц к крупному европейскому депозитарию Euroclear Bank о взыскании убытков, причиненных блокировкой принадлежащих им ценных бумаг, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Поданный в июле 2023 года иск стал первым коллективным иском к Euroclear. Изначально соистцами выступили восемь физлиц. Требования были заявлены в различных валютах на общую сумму по курсу на дату подачи иска более 1,2 миллиарда рублей. Как поясняли в адвокатском бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP), представлявшем истцов, инвесторы заявляли "требования о возмещении стоимости заблокированных активов и о взыскании начисленных, но не полученных сумм (погашения по облигациям, дивиденды, купонные выплаты и пр.)".
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В ходе рассмотрения иска к нему присоединялись другие соистцы, в то же время некоторые инвесторы за это время отказались от требований, а сами суммы требований корректировались, в том числе вследствие получения истцами компенсации купонных доходов в рамках президентского указа №665. Cуд в пятницу рассматривал требования порядка 20 истцов, частично были удовлетворены требования 13 из них.
По словам участников разбирательства, иск удовлетворен только в части купонных доходов, на которые не распространяется указ №665, требования о взыскании остальной части купонов и стоимости бумаг суд отклонил.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды к Euroclear Bank и Clearstream Banking иски, связанные с заморозкой активов.
 
РОССИЯсудEuroclear
 
 
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