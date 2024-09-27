https://1prime.ru/20240927/sudostroenie-851828849.html

Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении

Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении - 27.09.2024, ПРАЙМ

Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении

Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев. | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T13:27+0300

2024-09-27T13:27+0300

2024-09-27T13:27+0300

экономика

россия

судостроение

импортозамещение

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев."России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - отметил он в рамках визита на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".Руководство завода рассказало Патрушеву о двух проектах: "Система автоматизированного проектирования судов" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании и могут стать прорывом в отрасли. Патрушев обсудил с руководством завода и представителями министерств и ведомств перспективы развития завода, включая строительство нового дока.Он отметил, что завод "Янтарь" эффективно выполняет государственные и коммерческие заказы и развивает новые направления в судостроении. Помощник главы государства похвалил компетенцию завода и отметил его вклад в укрепление потенциала российского флота.

https://1prime.ru/20240629/sudostroenie-849596651.html

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россия, судостроение, импортозамещение