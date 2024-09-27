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Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении - 27.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении - 27.09.2024, ПРАЙМ
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении
Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:27+0300
2024-09-27T13:27+0300
экономика
россия
судостроение
импортозамещение
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев."России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - отметил он в рамках визита на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".Руководство завода рассказало Патрушеву о двух проектах: "Система автоматизированного проектирования судов" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании и могут стать прорывом в отрасли. Патрушев обсудил с руководством завода и представителями министерств и ведомств перспективы развития завода, включая строительство нового дока.Он отметил, что завод "Янтарь" эффективно выполняет государственные и коммерческие заказы и развивает новые направления в судостроении. Помощник главы государства похвалил компетенцию завода и отметил его вклад в укрепление потенциала российского флота.
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россия, судостроение, импортозамещение
Экономика, РОССИЯ, судостроение, импортозамещение
13:27 27.09.2024
 
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении

Патрушев: РФ стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении

© fotolia.com / Nightman1965Верфь
Верфь - ПРАЙМ, 1920, 27.09.2024
© fotolia.com / Nightman1965
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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев.
"России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - отметил он в рамках визита на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
Руководство завода рассказало Патрушеву о двух проектах: "Система автоматизированного проектирования судов" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании и могут стать прорывом в отрасли. Патрушев обсудил с руководством завода и представителями министерств и ведомств перспективы развития завода, включая строительство нового дока.
Он отметил, что завод "Янтарь" эффективно выполняет государственные и коммерческие заказы и развивает новые направления в судостроении. Помощник главы государства похвалил компетенцию завода и отметил его вклад в укрепление потенциала российского флота.
Верфь - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
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ЭкономикаРОССИЯсудостроениеимпортозамещение
 
 
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