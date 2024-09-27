https://1prime.ru/20240927/sudostroenie-851828849.html
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении - 27.09.2024, ПРАЙМ
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении
Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев. | 27.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-27T13:27+0300
2024-09-27T13:27+0300
2024-09-27T13:27+0300
экономика
россия
судостроение
импортозамещение
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/03/773390377_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_00cf8af7ba996d3f148794230cd90ecc.jpg
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев."России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - отметил он в рамках визита на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".Руководство завода рассказало Патрушеву о двух проектах: "Система автоматизированного проектирования судов" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании и могут стать прорывом в отрасли. Патрушев обсудил с руководством завода и представителями министерств и ведомств перспективы развития завода, включая строительство нового дока.Он отметил, что завод "Янтарь" эффективно выполняет государственные и коммерческие заказы и развивает новые направления в судостроении. Помощник главы государства похвалил компетенцию завода и отметил его вклад в укрепление потенциала российского флота.
https://1prime.ru/20240629/sudostroenie-849596651.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77339/03/773390377_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_a07fbc47646f4887eeb584bb78bc5b8c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, судостроение, импортозамещение
Экономика, РОССИЯ, судостроение, импортозамещение
Патрушев оценил стремление России к импортонезависимости в судостроении
Патрушев: РФ стремительно идет к максимальной импортонезависимости в судостроении
МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Россия стремится достичь максимальной импортонезависимости в судостроении, заявил помощник президента России Николай Патрушев.
"России нужно добиваться максимальной импортонезависимости в судостроении, и мы к этому стремительно идем. И завод "Янтарь", который мы посетили сегодня, - один из примеров такой работы", - отметил он в рамках визита на Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь".
Руководство завода рассказало Патрушеву о двух проектах: "Система автоматизированного проектирования судов" и "Цифровое судостроительное производство", которые основаны на информационном моделировании и могут стать прорывом в отрасли. Патрушев обсудил с руководством завода и представителями министерств и ведомств перспективы развития завода, включая строительство нового дока.
Он отметил, что завод "Янтарь" эффективно выполняет государственные и коммерческие заказы и развивает новые направления в судостроении. Помощник главы государства похвалил компетенцию завода и отметил его вклад в укрепление потенциала российского флота.
В Минпромторге рассказали о трансформации российского судостроения