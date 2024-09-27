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Фигурантка дела о сухпайках для российской армии признала вину

Фигурантка дела о сухпайках для российской армии признала вину - 27.09.2024, ПРАЙМ

Фигурантка дела о сухпайках для российской армии признала вину

Фигурантка уголовного дела, касающегося поставок некачественного питания для нужд Министерства обороны Эльвира Смирнова, которая работала в АО "Грязинский... | 27.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-27T05:59+0300

2024-09-27T05:59+0300

2024-09-27T06:01+0300

минобороны рф

уголовное дело

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МОСКВА, 27 сен - ПРАЙМ. Фигурантка уголовного дела, касающегося поставок некачественного питания для нужд Министерства обороны Эльвира Смирнова, которая работала в АО "Грязинский пищевой комбинат", признала свою вину и заключила досудебное соглашение, говорится в материалах дела, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Обвиняемая и ее защитники-адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства следователя, указав, что (Смирнова - ред.) признала свою вину, заключила досудебное соглашение", - указывается в материалах.Добавляется, что условия соглашения подследственная выполнила - "не намерена скрываться или препятствовать производству по делу".Согласно имеющимся документам, срок предварительного следствия по уголовному делу продлен до 18 декабря 2024 года.Басманный суд столицы 20 апреля заключил под стражу руководителей АО "Грязинский пищевой комбинат" (ГПК) Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Дело касается ненадлежащего оказания услуг по организации питания для нужд Минобороны. В суде заявляли, что стоимость заключенных с военным ведомством контрактов была заведомо завышена посредством завышения расходов на приготовление питания. При этом качество продукции, согласно материалам дела, не соответствовало условиям контракта. Как стало известно в ходе одного из заседаний, сумма причиненного ущерба составила 1,3 миллиарда рублей. Экспертиза пришла к выводу, что сухпайки, фигурирующие в деле, должны быть запрещены к использованию. Бывший заместитель министра обороны России Булгаков, который отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, был арестован в июле. В правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что он лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат" с использованием своего служебного положения.

https://1prime.ru/20240925/arest-851774105.html

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минобороны рф, уголовное дело